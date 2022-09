Magda Vasiliu a renunțat definitiv la televiziune și s-a mutat în Italia pentru a-și salva copilul bolnav de cancer. Băiatul avea nevoie de tratament în altă țară, astfel că vedeta nu a mai stat pe gânduri și a făcut bagajele și a renunțat la viața din România. De 5 ani, ea locuiește în Italia, acolo unde lucrează într-un nou domeniu. Magda Vasiliu lucrează într-o agenție imobiliară și îi place mult ceea ce face.

De când lucrează în imobiliare, fosta prezentatoare de la Prima TV a observat că oamenii în ultima perioadă sunt tot mai sedentari. Cerințele cumpărătorilor sunt din ce în ce mai ridicate și bazate pe multe criterii de comoditate.

„În Italia lucrez în contact direct cu clienții, într-o agenție imobiliară… Și, deși nu mă așteptam să-mi placă, îmi place mult…

Contactul direct cu oamenii e uneori dificil, unii sunt drăguți, alții ciudați, alții au niște cerințe absolut surprinzătoare… Dar ce am remarcat cu tristețe este un aspect care n-are de-a face cu imobiliarele. Sedentarismul este absolut ucigător. Văd mai ales femei, dar și bărbați care la 45-50 de ani cer ca imobilele să nu aibă scări, străzile care duc la case să nu fie în pantă, să nu trebuiască să facă niciun efort. Sunt persoane care refuză să vadă o proprietate din cauza scărilor, care se chinuie să urce scările, gâfâie, se opresc… și nu sunt puține. Apoi, Montefiascone este un oraș în care puține străzi sunt drepte, fără pantă. În plus, multe proprietăți sunt foarte vechi, sunt case din piatră construite pe câte trei nivele. Acum o sută de ani sau chiar mai mult, oamenii așa construiau și așa trăiau, pentru că nu erau sedentari. E la fel de adevărat că acum sute de ani mulți nu apucau 50-60 de ani. Eu nu sunt vreo sportivă, dar Pilates fac în mod constant. Am avut acum o sută de ani o fractură de rotulă foarte urâtă… în zilele în care fac Pilates nu mi simt genunchiul. Dacă mă opresc din a face mișcare chiar și pentru o perioadă scurtă, îmi vine greu să urc scări. Deci, ar trebui să facem mișcare. Sau măcar pe copii să-i obișnuim așa, pentru că nu există atâtea case fără scări câte persoane sedentare văd că sunt și cu siguranță, vor mai fi…”, a scris Magda Vasiliu pe contul de Facebook.

Magda Vasiliu nu se mai întoarce în România

La vârsta de 7 ani și jumătate, fiul acesteia a fost diagnosticat cu cancer osos. Pentru că nu a avut încredere în sistemului medical românesc, Magda Vasiliu s-a interesat unde își poate trata fiul. Recent, vedeta s-a despărțit și de al treilea soț, iar acum locuiește doar cu fiul ei, în Italia.

„Nu mă întorc în România. Nu am cum. Vlad are nevoie de controale, va avea de făcut una sau mai multe operaţii la picior, aşa că sunt legată practic de Italia. Iar pentru Vlad, sistemul medical de aici oferă mult mai multă siguranţă. Dar mi-e dor de Sibiu, de brazii cu zăpadă din Păltiniş. De zăpadă, în general. Mi-e dor de prietenele mele, de colegii de la Prima TV. Apoi, mi-e dor şi de atmosfera de dinaintea sărbătorilor, pentru că aici e diferit”, a mărturisit aceasta în urmă cu ceva timp.

