Cu ce se ocupă și cum arată acum soția lui Dan Capatos. Rar apar împreună

Monica și Dan Capatos trăiesc o frumoasă poveste de iubire de 21 de ani. Cei doi s-au cunoscut în anul 2000 și de atunci au pornit pe același drum. Monica Capatos este de profesie jurnalist.

Momentul în care Dan Capatos și soția s-au cunoscut este unul neașteptat. Ambii erau într-o relație, iar avea programată nunta peste numai trei luni.„Ea avea nunta pregătită şi fixată peste trei luni, cu invitaţiile date, dar din momentul în care ne-am văzut s-a hotărât să anuleze tot ca să nu rişte un divorţ urât.

A fost o relaţie tumultuoasă de la început. Am cunoscut-o într-o redacţie la Media Pro şi, în scurt timp, a explodat totul şi ne-a dat şi vieţile peste cap, pentru că fiecare dintre noi eram angrenaţi într-o relaţie, ea, chiar foarte avansată. Suntem de ani împreună şi este o legătură care nu s-a erodat prea mult.

Poate ne iartă Dumnezeu că am ieşit din relaţiile acelea – în care oamenii respectivi n-aveau nicio vină să păţească aşa ceva – şi am format noi acest cuplu bazat pe sentimente. Nu am făcut-o să-i distrugem pe alţii, ci să nu ne distrugem noi vieţile”, mărturisea Dan Capatos într-un interviu pentru Taifasuri acum trei ani de zile.

Monica Capatos nu apare în emisiuni de televiziune și foarte rar publică imagini de familie pe rețelele de socializare. Recent, ea a fost pozată alături de soț și de copilul lor. Are părul blond, breton, și poartă haine închise la culoare.

Cei doi au împreună și un copil, un băiețel pe care au preferat să îl țină departe de camerele de filmat. Prezentatorul se mai mândrește câteodată cu succesul fiului în sport pe Instagram sau pe Facebook. Andrei joacă și fotbal, dar și tenis. Recent, acesta a câștigat „Trofeul de tenis Ilie Năstase”, competiție organizată la Brăila.

