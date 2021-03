Cum arată acum fiul lui Dan Capatos. Are 10 ani și e campion la tenis

Dan Capatos apare zilnic pe micul ecran, acum are o emisiune de seară, la Antena Stars. Are invitați din toate domeniile, discută cele mai arzătoare subiecte, dar niciodată nu aduce în discuție viața sa de familie, niciodată nu vorbește despre partenera sa sau despre copil.

Nu mulți știu că prezentatorul are o familie frumoasă, un băiețel de care e tare mândru. Dan Capatos are un fiu în vârstă de 10 ani. Andrei face foarte mult sport, joacă și fotbal, dar și tenis. Recent, acesta a câștigat „Trofeul de tenis Ilie Năstase”, competiție organizată la Brăila.

Dan Capatos a fost extrem de mândru de reușita fiului său și a postat pe pagina lui de Instagram o poză cu Andrei ținând în brațe trofeul. „Bravo, Andrei! Trofeul Ilie Năstase se întoarce la București!”, a scris prezentatorul în descriere. Puțini știu încă că fiul acestuia se luptă cu o problemă de sănătate.

Dan Capatos, declarații emoționante despre boala de care suferă fiul său. „A moştenit pe linie paternă”

Dan Capatos a vorbit pentru prima dată despre boala de care suferă fiul lui și pe care spune că a moștenit-o chiar de la el.

„A moştenit pe linie paternă, de la mine, o valoare a colesterolului mai mare. Asta este moştenire. Până la vârsta de 12 ani nu are rost să intervii cu medicamente, iar sportul ajută. De când face fotbal de trei ori pe săptămână, la modul profesionist, e legitimat la Dinamo, joacă în campionatul grupei lui, lucrurile sunt ok. Antrenamentele sunt dure – are luni, miercuri şi vineri, iar meciuri sâmbătă şi duminică”, a declarat vedeta Antena Stars.

Citeşte şi:

În pragul unui război al vaccinurilor cu Marea Britanie, Uniunea Europeană dă vina pe AstraZeneca

Nicușor Dan, după întâlnirea cu premierul: „Am încercat să găsim acele măsuri care să evite carantinarea Bucureștiului”

Trei lucruri concrete pe care un primar le poate face pentru școală, indiferent de culoarea politică

PARTENERI - GSP.RO 'Ginerele ideal' este acum burlac. Una dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste a luat sfârșit, se despart după 11 ani de relație

Playtech.ro BREAKING: Flavia Groșan a ieșit de la audieri, însoțită de avocat. E IREAL ce s-a întâmplat în fața clădirii VIDEO

Observatornews.ro Tănără româncă, înjunghiată de propria fiică în Italia. Copila de 14 ani a atacat-o pe femeie după ce şi-a încuiat surorile în baie

HOROSCOP Horoscop 22 martie 2021. Săgetătorii se implică maxim în rezolvarea unor probleme ale celor dragi

Știrileprotv.ro Moneda importantă care s-a prăbușit la 24 de ore după ce președintele a luat o decizie surprinzătoare

Telekomsport Fosta soţie a marelui campion al României, vedetă pe site-urile pentru adulţi! "Nu sunt 'călugăriţă'. Îmi place". De ce face asta şi cum a reacţionat familia FOTO

PUBLICITATE Un nou laborator se alătură eforturilor de testare RT-PCR la nivel național (PUBLICITATE)