Flavia Mihășan trăiește din nou fiorii iubirii! Fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” formează un cuplu cu actorul Andrei Ciobanu, iar relația lor a atras rapid atenția fanilor și a presei mondene. După divorțul de Marius Moldovan, tatăl celor doi băieți ai săi, în vârstă de 4 și 6 ani, Flavia a reușit să își regăsească echilibrul și fericirea alături de noul partener.

La începutul lunii septembrie, vedeta a confirmat oficial relația, după ce mai multe imagini cu cei doi au apărut pe rețelele de socializare. „Este adevărat, suntem într-o relație, dar nu vreau să dau mai multe detalii. Pot doar să confirm!”, a declarat Flavia pentru Cancan.

De atunci, cei doi s-au afișat fără rețineri împreună, participând la diverse evenimente mondene și împărtășind cu fanii momente amuzante din viața lor de cuplu. Videoclipurile lor pline de umor și naturalețe au adunat mii de aprecieri și comentarii, iar urmăritorii i-au felicitat pentru energia pozitivă pe care o emană.

Flavia, în vârstă de 41 de ani, și Andrei, care are 36, par să se completeze perfect, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei. Recent, cei doi au atras toate privirile la un eveniment, purtând ținute asortate și afișând o chimie incontestabilă. Fanii sunt convinși că relația lor are toate șansele să devină una de durată, iar Flavia pare mai fericită ca oricând.

Viața Flaviei Mihășan s-a schimbat de când are o nouă relație

În urmă cu doi ani, Flavia Mihășan s-a despărțit de Marius Moldovan după 5 ani de relație. De atunci, asistenta de la Neatza! nu a mai fost văzută în preajma unui bărbat, până acum, când a confirmat relația cu actorul Andrei Ciobanu. Vedeta este din nou fericită și spune cum s-a schimbat viața ei, de când are un partener.

„Chestii care se întâmplă în viața ta când te cuplezi după 2 ani fără relație:

1. Chiar începe să ți se facă dor de prietena ta cea mai bună. De ce? Pentru că după ce ești obișnuită să vorbești timp de o oră pe zi la telefon și să vă vedeți de patru ori pe săptămână la cafea, puținul tău timp liber se duce către el că na, are și el nevoie de atenție”, spune Flavia Mihășan, potrivit Spynews.

Cu umor, asistenta de la Neatza dezvăluie și o realitate comună pentru multe femei: odată cu o nouă relație, apar și mici „obligații” legate de îngrijirea personală.

„2. Epilatul. Nu mai e o opțiune. Face parte din fiecare duș pentru că știți cum e… ieși la cină mai des, foarte des, nu ca înainte, când ieșeai de două ori pe an și atunci era fast food. Și da, încep să reconsider epilatul definitiv.

3. Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc. De la halat pufos și pijamale flaușate la compleuri care chiar se asortează, și care sunt așa, mai drăguțe.

4. Înainte chiar mă uitam la filme. Chiar știam cum se termină orice serial pe care îl începeam. Acum, întrebă-mă cum se termină orice episod… Habar n-am”, a mai spus Flavia Mihășan.

