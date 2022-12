„Sunt foarte fericită pentru faptul că am slăbit și am dat jos 7 kilograme. E un lucru care s-a mai întâmplat acum foarte multă vreme, adică să mai slăbesc. Nu am înțeles de ce presa scrie, cred că în fiecare săptămână, «Cornelia Rednic a slăbit peste 30 de kilograme».

Este un adevăr, însă e vorba de acum 25-26 de ani, de când am slăbit aceste 33 de kilograme. Între timp, am mai luat ceva înapoi, nu m-am simțit bine și am încercat să slăbesc din nou! Nu am vrut să mă înfometez, cum am făcut atunci și am apelat la un specialist.

Lucrez cu Carmen Barcan, care îmi ține sub supraveghere atât regimul alimentar, ceea ce mănânc și facem și modelare corporală, lucrăm cu niște aparate. Sincer nu prea fac sport, dar lucrăm aici cu aceste aparate de remodelare corporală, am două luni de când lucrez, și se văd rezultatele”, a spus Cornelia Rednic pentru Click.

„Mi-ar plăcea să spun că fac sport dar nu mai fac, pentru că nu am timp efectiv. La sală nu mai îmi place să merg și nu am timp să alerg. Eu alergam foarte mult în parc, făceam, liniștit, câte 7 kilometri pe seară! Îmi plăcea foarte tare, era bine, nu mai am timp acum, în plus, se întunecă mult mai repede și e un pic rece pentru alergat, dar sper ca din primăvară să încep din nou să alerg”, a mai spus artista pentru sursa citată.

„Nu am niciun target pentru kilograme. Am 47 de ani și nu mai pot să îmi doresc să fiu foarte slabă. Nu mi-am dorit niciodată să fiu foarte slabă.

Eu consider că o femeie care nu este fotomodel trebuie să fie armonioasă și armonia nu e ce îți place ție la mine, ci ce îmi place mie la mine, cum consider eu că sunt ok, când mă uit în oglindă să fiu mulțumită, să îmi stea rochia așa cum îmi doresc și să mă simt eu bine!”, a mai adăugat celebra artistă.

