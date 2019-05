Cum a slăbit Anamaria Prodan 17 kilograme în opt luni. Cât cântărește acum

Impresara arată din ce în ce mai bine. A reușit să scape de kilogramele nedorite și acum afișează o siluetă de vis.

Anamaria Prodan a reuşit să slăbească 17 kilograme. De la 72 de kilograme cât avea vara trecută, acul cântarului arată acum 55 de kilograme.

Vedeta a explicat cum a slăbit.

„Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esenţial. Mi-am făcut timp să ajung la sală de câteva ori pe săptămână, deşi am un program destul de aglomerat. Bineînţeles, procedurile şi tratamentele corporale au avut şi ele un aport important în demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta: masajul, remodelarea corporală cu aparate de ultimă oră au fost doar câteva dintre acestea”, a declarat Anamaria Prodan pentru click.ro.



„De la 72 kg am ajuns la 55 kg”, a adăugat ea.

Anamaria Prodan, în vârstă de 46 de ani, este cunoscută publicului larg ca impresară și vedetă de televiziune. Este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

