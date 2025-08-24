Dani Oțil a început ziua de naștere cu zâmbetul pe buze, după ce Gabriela și fiul lor i-au cântat „La mulți ani!” și i-au adus un tort spectaculos, cu un mesaj special. Soția prezentatorului a publicat pe rețelele sociale o urare emoționantă, dar atipică, în care a mărturisit că, în urmă cu câțiva ani, nu și-ar fi imaginat că vor ajunge să fie soț și soție și să aibă împreună un copil.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

„Au trecut 7 ani de când ne-am cunoscut, când nimeni nu ne dădea nicio șansă… nici măcar noi. Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta și mama la copil. Mulțumesc pentru ce am devenit azi! Gata, că nu vreau să-ți las amar în gură fix de ziua ta. La mulți ani! Te iubesc!”, a fost mesajul Gabrielei pentru Dani Oțil.

Cei doi formează un cuplu de șapte ani, iar relația lor a evoluat discret, dar solid, ajungând astăzi să fie una dintre cele mai îndrăgite familii din showbizul românesc.

Recomandări Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil Olschanetsky, emigrantul rus care stăpânea lumea interlopă

Totul despre Dani Oțil

Dani Oțil s-a născut la Reșița, pe 24 august 1980. A început să muncească la 16 ani, iar de la 18 ani se întreține singur. A lucrat timp de zece ani în radio, iar în prezent lucrează în televiziune.

Împreună cu trei băieți a construit o rețea de radio, „Național FM”, cu 30 de stații in București și cele mai importante orașe din țară. A început să lucreze completând caiete întregi cu ce vedea la tv și ce auzea la radio. Anunța fiecare oră la un microfon legat de pick-up-ul transformat ad-hoc în stație.

Apoi punea melodii de pe singurele două casete pe care le avea, cu Michael Jackson și Blue System. În 1995, a ajuns la radio, unde făcea emisiuni cu tineri, pentru tineri, despre tineri. După primele luni, a venit și Răzvan Simion, care până atunci făcuse stagiatura la un post local. Au urmat alte posturi de radio, Național TV și, până în prezent, Antena 1.

În 2024, Dani Oţil prezintă emisiunea Power Couple România de la Antena 1.

Oțil are studii economice, este pasionat de enduro și de raliuri și a avut o relație de notorietate cu Mihaela Rădulescu.

În prezent, el este căsătorit cu Gabriela Prisăcariu, care este cu 12 ani mai mică decât el.