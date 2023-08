Invitată la podcastul „Fain și Simplu” realizat de Mihai Morar, Anca Dumitra a spus cum l-a cunoscut pe Manfred Spendier. Povestea celor doi e destul de veche, după cum a povestit chiar actrița.

„Manfred m-a văzut acum 10 ani prima dată în serial, el nevorbind la vremea respectivă nici limba română, neînțelegând limba română, deși era deja de vreo șapte ani în țară.

Întâmplarea e destul de simpatică. Era într-un cantonament în sudul Spaniei cu români și automat toată ziua antrenamente și pe seară, într-un loc lipsit de internet, a venit cineva cu un stick și pe stick s-a dovedit a fi primul sezon din Las Fierbinți.

Noi doar ce ieșisem pe post în 2012. Un austriac care ar fi vorbit despre orice altceva seara decât să se uite la noi. La un momenrt dat a zis: She is the perfect girl (n.r. – este fata perfectă)”, a povestit Anca Dumitra, potrivit Fanatik.

„Bine, ce să spun, așa cucerești tu o femeie?”, a fost reacția actriței la cele întâmplate, având în vedere că soțul său i-a povestit totul. După câțiva ani însă, cei doi aveau să se revadă. Se pare că Manfred Spendier și-a dorit cu orice preț să ajungă din nou la celebra actriță.

Cine este Manfred Spendier

Manfred Spendier a devenit cunoscut odată cu apariția lui la brațul actriței. Soțul Ancăi Dumitra este un om de afaceri din industria agriculturii și conduce o firmă importantă de la noi din țară, care produce utilaje agricole. Părinții lui Manfred Spendier dețin o fermă în apropiere de Klagenfurt, unde cultivă cereale și se ocupă cu creșterea animalelor, precum vaci și oi. Faptul că a muncit mult la fermă și a condus diverse utilaje folosite în agricultură l-a convins pe soțul actriței să urmeze studiile în domeniu.

„Părinţii mei au o fermă mică situată într-o zonă de munte, în sudul Austriei, aproape de Klagenfurt. Acolo deţinem 40 de hectare de teren pe care cultivăm grâu şi porumb; de asemenea, creştem vaci de lapte, porcine şi oi.

Îmi place agricultura, încă din adolescenţă m-am implicat în activităţile fermei. Am muncit mult în trecut şi am condus diferite utilaje. Era clar că asta îmi doream şi trebuia să continui să merg pe acest drum, aşa că m-am decis să urmez studiile în domeniu şi am devenit inginer tehnic de utilaje agricole.

Apoi, un prieten m-a remarcat şi m-a recomandat pentru un post de dealer de echipamente agricole şi uite aşa am intrat în acest domeniu”, a declarat Manfred în cadrul unui interviu, potrivit Wowbiz.

