La scurt timp după ce s-a întors în România, Dan Alexa a filmat-o pe Andrada în timp ce ieșea din casa lui Alex Bodi, iar imaginile au ajuns în presă. Apoi, fostul fotbalist a depus actele de divorț și s-a despărțit oficial de soție.

După ce au vorbit unul despre altul pe internet, se pare că Alex Bodi și Dan Alexa s-au întâlnit față în față, până la urmă. Iar discuția purtată de cei doi a avut loc în casa fostului soț al Biancăi Drăgușanu!

„M-a sunat Dan Alexa. Am vorbit cu el, mie îmi plac bărbații de genul. Era greșit informat, dar i-am explicat. Mi-a plăcut că a purtat o discuție cu mine, l-am și chemat la mine să vorbim față în față. Se foloseau unii și alții de el sau profitau, poate, de starea lui. Că era normal să fii rănit… Numai să auzi, să vezi, indiferent ce situație aveau ei acasă, te deranjează.

Au profitat alții de vulnerabilitatea lui, să zic așa. Și-a dat și el seama că nu e ok. Am vorbit de vreo trei ori cu el. Când a venit la mine acasă, se vedea că e agitat. L-am și înțeles, pe de-o parte, că a vorbit într-un fel de mine… E ceva normal. Dar timpul demonstrează că nu e cum credea lumea și că o să fie cum credeau alții că o să fie”, a spus Alex Bodi în emisiunea Online Story.

Declarațiile lui vin după ce Dan Alexa a vorbit inclusiv în emisiunea „40 de întrebări” despre infidelitatea soției lui.

„Infidelitatea aceasta… actul în sine nu m-a deranjat! Pe mine m-au deranjat lipsa de respect, minciunile, perversitatea, tot ceea ce s-a întâmplat… Mie mi-a fost foarte greu până am pus tot puzzle-ul pe masă. Când m-am prins? Când m-am întors din Asia… Bănuiam, era comportamentul schimbat. Două săptămâni… și am aflat în trei nopți și patru zile. Filmarea care apare e filmată de mine. Nu e confortabil, dar asta e viața”, a spus fostul fotbalist în fața lui Denise Rifai.

Imediat după ce s-a aflat că Andrada l-a înșelat pe Dan Alexa cu Alex Bodi, acesta din urmă afirma că nu vrea să vorbească încă despre ce s-a întâmplat, dar că va veni vremea în care va spune lucrurilor pe nume.

„Am tăcut, am observat și am analizat până acum reacțiile fiecăruia! I-am lăsat să-și consume gloanțele… Mai stăm puțin și apoi cred că e normal să vină rândul meu”, a fost prima reacție a lui Alex Bodi pentru Wowbiz.

