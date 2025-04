Anamaria Prodan a vorbit deschis, într-un interviu emoționant pentru Fresh by Unica, despre unul dintre cele mai dureroase și controversate momente din viața sa personală: plecarea lui Nuți, femeia care i-a fost alături peste 20 de ani și care a crescut copiii familiei Prodan-Reghecampf. Devenită parte din familie, Nuți a dispărut brusc din peisaj, iar misterul a planat câțiva ani asupra acestei rupturi neașteptate.

De ce a plecat Nuți din casa Anamariei Prodan

Acum, impresara a făcut lumină și a mărturisit că în spatele acestui episod s-a aflat fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf. În timp ce Anamaria își petrecea zilele și nopțile la căpătâiul mamei sale, grav bolnavă, Reghecampf ar fi profitat de absența ei pentru a-și croi propriul drum, departe de cei care îl cunoșteau în profunzime, inclusiv Nuți.

„O prietenie de 25 de ani. Deci tu înțelegi? Este familia mea. E a doua mama copiilor mei. Adică fetele mele și Bebe au fost crescute de Nuţi. Dacă eu nu țip și țipă Nuţi, pentru că Nuţi ţipă mai mult la ei, nu îndrăznește unul să scoată un cuvânt. Dacă mai au ele figuri, fetele așa, imediat le pune Nuţi la punct. Ea a plecat, dar aici e o altă poveste tot legată de Reghecampf și care nu îmi face plăcere să mi-o amintesc. Ea a plecat… a înțeles întotdeauna ce se întâmplă, că trăia cu noi în casă și a plecat pentru un an. Exact perioada când eram cu mama”, a spus Anamaria Prodan la Fresh by Unica.

Și a continuat: „Da. (n.r. – a plecat din cauza lui Laurenţiu Reghecampf) Eu am încercat să o salvez pe mama toată perioada aia și eram plecată nonstop de acasă, cu mama în toată lumea. Am stat cu ea la șase luni în Spitalul Elias, pe marginea patului. Și probabil că el a considerat că era mai ok să plece toată lumea, ca să aibă libertate de exprimare”.

Nuți s-a întors în casa Anamariei Prodan

La scurt timp după ce adevărul a ieșit la iveală în presă, Nuți s-a întors în familia Prodan, fără ezitare. „Și s-a întors imediat. Ea a știut tot ce se întâmplă și imediat, când a aflat, când a apărut tot adevărul în ziare, s-a întors lângă noi și ne-a fost de mare, mare ajutor și mare sprijin”.

Vedeta a subliniat că Nuți nu a fost niciodată doar o angajată. „Întotdeauna s-a uitat la mine și îmi spunea: «Am crescut lângă tine și am învățat să fiu puternică cum ești tu, să nu mă dărâme nimic şi nu are cum să ne dărâme acum pe noi, nimeni, niciodată»”, a spus Anamaria Prodan.

Nuți știa de infidelitatea lui Laurențiu Reghecampf

Mai mult, impresara a mărturisit că Nuți știa de infidelitatea lui Laurențiu Reghecampf. Acum, bona lui Bebeto s-a întors în casa Anamariei Prodan.

„Ea știa. Nu a fost un șoc. Și ea și soțul ei au știut dintotdeauna. Amândoi locuiesc împreună cu noi. Nuţi nu este bona copiilor. Nuți este familia mea. Este sufletul nostru. Nu există ceva să avem noi și să n-aibă Nuţi sau să-și dorească Nuţi. E familia noastră”, a mai spus Anamaria Prodan la Fresh by Unica.

