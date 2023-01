De ce s-au despărțit, de fapt, Anda Adam și Victor Slav: „Am fost părăsită, decizia i-a aparținut lui”. Cântăreața s-a împăcat cu Bianca Drăgușanu

În anul 2006 s-a aflat că Anda Adam formează un cuplu cu Victor Slav. Se afișau împreună la evenimente, erau de nedespărțit. Mulți se așteptau să pășească împreună în fața altarului, dar nu a fost așa, căci s-au despărțit în 2012.

Acum, cântăreața spune motivul pentru care au ajuns la separare. Ea a fost părăsită. „Noi nu am vorbit niciodată despre motivul real al despărțirii. Pot doar să spun că lucrurile nu mai erau ce trebuia, că întotdeauna un adevăr iese și la iveală și am tras concluzia că este cea mai bună decizie pe care o pot lua: să nu mai fiu împreună cu acest om într-o relație.

Aveam și îndoieli, eram foarte mult timp plecată și lucrurile deja nu se mai întâmplau ca într-un cuplu, se întâmplau ca între doi oameni care fiecare își vedea de drumul lui și de viața lui cumva separat. Nu am dorit să argumentăm pentru că am considerat că întotdeauna intimitatea trebuie să rămână intimitate așa cum am făcut de fiecare dată și cred că a fost un lucru foarte bun care s-a întâmplat. Am fost părăsită, decizia i-a aparținut”, a mărturisit Anda Adam la Kanal D, conform wowbiz.ro.

La vremea respectivă s-a zvonit că cei doi s-au despărțit din cauza Biancăi Drăgușanu, femeia cu care Victor a început o relație, după despărțirea de Anda. Cântăreața spune că ele nu au fost niciodată rivale.

„Niciodată nu a fost o rivală și 80% din articolele apărute, în momentul în care ei au devenit un cuplu, au fost foarte mult inventate. Cred că ne-ar lua o emisiune întreagă să povestim despre fiecare articol în parte și ce procent din el are sâmbure de adevăr. Niciodată nu am încercat să o copiez și nu am făcut-o pentru că suntem și foarte diferite ca stil.

Cred că pur și simplu, fiind pe val atunci, ca și prezență și fiind un cuplu nou, monden, ieșind la foarte multe evenimente împreună și el ieșind din acea relație lungă cu mine au fost în atenția presei mult și puțin poate prea mult. Atunci când ești în diverse conjuncturi și ți se pune un microfon în fața gurii mai dai declarații și mai spui una, alta pentru că dacă tot îți asumi că te duci la un eveniment monden trebuie să și spui ceva. Nu poți doar să te duci, să faci act de prezență și să pleci”, a explicat artista, care are o relație bună cu Bianca Drăgușanu acum.

„Bianca Drăgușanu mi-a spus recent că îi pare rău că uneori a fost răutăcioasă fără motiv”

„Cred că din diversele interviuri s-a tot inventat și interpretat fiecare cuvânt și frază spusă de ea, de el și așa mai departe, și așa s-a creat cumva în presă faptul că între noi există o rivalitate. Nu a existat niciodată, nu am înțeles de ce acest volum de articole extrem de mare despre noi două și comparate, și judecate și această rivalitate pentru că nu a fost niciodată o rivalitate între noi.

Mai mult decât atât, în ultimul timp am ajuns, printr-o persoană comună, să facem o discuție în care am ajuns la concluzia că nu avem nimic de împărțit una cu cealaltă. Personal, Bianca Drăgușanu mi-a spus recent că nu are absolut nimic cu mine și că îi pare rău că uneori a fost răutăcioasă fără motiv”, a mai declarat Anda Adam.

În prezent, Anda Adam e căsătorită cu Yosif Eudor Mohaci și are o fetiță din relația cu Sorin Nicolescu.

