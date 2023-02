De ce soția lui Dan Petrescu s-a mutat în Dubai cu fetița lor. Antrenorul a rămas în România: „Dacă vrei să ai succes trebuie să faci niște sacrificii”

Dan Petrescu a antrenat mai multe echipe de fotbal de-a lungul ultimilor ani. Era nevoit să se mute cu familia de fiecare dată, însă totul până de curând, când Adriana Petrescu a luat decizia de a se stabili în Dubai cu fiica lor.

Antrenorul recunoaște că nu îi e ușor să stea departe de familie, dar merge la soție și la fiică imediat cum prinde puțin timp liber. „Nu e nimic ușor în viață. Dacă vrei să ai succes trebuie să faci niște sacrificii, asta este opinia mea. Am făcut sacrificii și ca jucător, fac și ca antrenor pentru că altfel nu pot avea rezultate. E clar că familia mea n-a fost lângă mine mereu.

Am mutat-o așa de mult dintr-o țară în alta încât la un moment dat s-au plictisit și au obosit și au spus: «noi trebuie să rămânem undeva». Dar au înțeles situația și mă bucur foarte mult”, a declarat Dan Petrescu, într-un interviu acordat pentru site-ul celor de la CFR Cluj, transmite digisport.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Cutremur cu magnitudinea de 4,3 în Gorj, cea mai puternică replică a seismului de marți. Directorul INFP, Constantin Ionescu: „E o activitate destul de intensă”

Având în vedere că familia e la mii de kilometri depărtare, Dan Petrescu are acum timp să se concentreze numai la fotbal. „Așa am tot timpul necesar să mă gândesc numai la echipă. Ziua o petrec numai la stadion. Ajung pe 09:30 și stau până seara pe la 06:00-07:30. Pentru mine e ok. Fotbalul e viața mea și sunt fericit așa”, a mai dezvăluit antrenorul de la CFR Cluj.

Soția lui Dan Petrescu a fost fotomodel

După o carieră în modelling, Adriana Petrescu este pasionată acum de înfrumusețare prin metode naturale și de fitness, având chiar o afacere în acest domeniu. Ea postează mereu imagini din sala de forță, unde le arată urmăritorilor cum se menține într-o formă de invidiat, scrie gsp.ro.

„Pentru mine, frumusețea înseamnă, înainte de orice altă definiție, sănătate. Ca să funcționeze corect, fiecare celulă din corp are nevoie de apă. Hidratarea organismului, a pielii, a părului este vitală. Dimineața, beau apă cu lămâie, iar apoi, pe tot parcursul zilei, consum multă, multă apă. Cremele, serumurile și măștile hidratante sunt de asemenea nelipsite din beauty kit-ul meu.

Recomandări Medici acuzați că luau dispozitive medicale de la decedați și le montau pacienților. Percheziții la două spitale din țară

Nu mi-am făcut nicio operaţie estetică şi nici nu intenţionez să apelez la chirurgie. Într-o societate în care tot mai multe femei recurg la tratamente invazive de înfrumuseţare, eu continui să promovez frumuseţea naturală şi menţinerea acesteia prin metode non-invazive”, spunea Adriana Petrescu.

GSP.RO „Aveam 140 de kilograme și am ieșit cu 104!”. Cum arată Marian Iancu după 8 ani de închisoare

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro BREAKING Nicușor Dan, acuzat de abuz în serviciu și favorizarea unor persoane. ANI a sesizat Parchetul

Viva.ro Cu cine seamănă, de fapt, Nicolas, fiul cel mic al Ilenei Lazariuc și al lui Ion Țiriac. Asemănarea este de-a dreptul izbitoare

Observatornews.ro "A agonizat 15 minute în valiză, fără oxigen". Filmul morții unei fete de 23 de ani, ucisă fără milă de fostul iubit moldovean și aruncată pe câmp, în Italia

Știrileprotv.ro „Eclerul la tavă”. Jamila a pierdut și la Curtea de Apel București procesul pe care i l-a intentat Laurei Laurențiu

FANATIK.RO Gabriela Cristea va prezenta o nouă emisiune la Antena 1. Surpriză pentru fanii Mireasa: “Am primit vestea cu mare bucurie”

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 17 februarie 2023. Leilor li se potrivește energia acestei zile, care îi invită la acțiune, este bine să se bazeze pe forțele proprii

PUBLICITATE Unul dintre cele mai importante site-uri de fashion lansează o colecție capsulă exclusivă