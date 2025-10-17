După nouă sezoane de difuzare, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat ediţiile din luna august ale emisiunii „Insula Iubirii”, în cadrul unei şedinţe din 15 octombrie. Organizaţia Salvaţi Copiii a subliniat în reclamaţia sa că, deşi „Insula Iubirii” poate reprezenta divertisment pentru adulţi, pentru copii şi adolescenţi poate deveni un „ghid nociv” în formarea percepţiilor despre relaţii.

Potrivit organizaţiei, show-ul nu promovează valori precum respectul reciproc, dialogul sau responsabilitatea, ci pune accent pe „diada victimă-agresor”.

„Vă semnalăm că o astfel de emisiune poate avea rol de divertisment pentru adulţi dar, pentru minori, chiar şi pentru cei care au peste 12 sau 15 ani, care se află în mod natural în etapa primelor curiozităţi romantice, contactul cu acest program primeşte dimensiunea de ghid în navigarea relaţiilor şi capătă proporţii revelatoare, dar nocive, în dezvoltarea lor”.

Problema principală: ora de difuzare

Membrii CNA au fost unanimi în a considera că ora de difuzare reprezintă principala problemă. Conform legislaţiei audiovizuale, programele care includ consum de alcool, nuditate, limbaj explicit sau comportamente ce pot influenţa negativ minorii trebuie difuzate după ora 23.00.

Astfel, CNA a emis o decizie de intrare în legalitate, ceea ce înseamnă că viitoarele ediţii ale emisiunii vor putea fi difuzate doar în intervalul permis de lege. Valentin Jucan, membru CNA, a declarat: „Problema este ora de difuzare. Ştim că nu este educativă, este o emisiune de divertisment care, după cum se vede, este destinată adulţilor, cu o groază de tente sexuale. Hai să nu le punem acolo unde au accesibilitate minorii”.

Poziţia Antenei 1

Adriana Păpureanu, reprezentanta Antena Group, a argumentat că „Insula Iubirii” nu este o emisiune cu scop educativ, răspunzând astfel unei reclamaţii care punea în discuţie acest aspect. Ea a adăugat: „Nu vine nimeni să-ţi spună că viaţa va fi foarte frumoasă dacă mergi în direcţia aia. Nu-ţi promite nimeni tărâmul făgăduinţei”.

Cu toate acestea, membrii CNA au subliniat că, indiferent de intenţia producătorilor, emisiunea poate avea un impact semnificativ asupra publicului tânăr. Mircea Toma, membru CNA, a explicat: „Un model este un comportament la care un copil asistă şi pe care îl preia mecanic. (…) Singura problemă pe care o reproşez şi sunt vehement aici este că nu are ce căuta asta la ora opt (seara – n.r.)”.

Monica Gubernat, membră CNA, a propus ca emisiunea să fie difuzată doar după ora 23.00, în conformitate cu legislaţia audiovizuală. Aceasta a subliniat: „Conţinutul nu este de ora 20.00, este de ora 23.00. Pornind de la această somaţie, dacă nu o respectaţi, ştiţi că urmează amenzi drastice”.

Legislaţia invocată de CNA include articole care reglementează clasificarea programelor TV. Conform articolului 25, programele clasificate pentru persoane peste 15 ani pot fi difuzate doar între orele 23.00 şi 6.00, cu excepţia unor categorii speciale, precum filmele artistice sau documentarele, care pot fi difuzate începând cu ora 22.00.

Impactul social al emisiunii

Valentin Jucan a subliniat că „Insula Iubirii” a devenit un fenomen care influenţează comportamentele sociale şi poate servi drept model, mai ales pentru tineri. „Este imposibil să nu existe un impact la nivelul comportamentului atunci când discutăm despre un fenomen.

Insula iubirii a provocat doar prin dezbaterile dintr-un anumit segment din societate suficient de multă emoţie încât să se transforme cel puţin într-un factor de influenţare dacă nu într-un model”, a declarat acesta.

