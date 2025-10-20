Maysa, fetița Deei și a lui Dinu Maxer, a împlinit șase ani și a avut parte de două petreceri speciale, organizate separat de părinții ei. Chiar dacă cei doi artiști s-au despărțit, amândoi au vrut să-i ofere micuței o zi de neuitat.

Petrecerea surpriză organizată de Dinu Maxer

Primul care a sărbătorit-o pe Maysa a fost Dinu Maxer. Artistul a organizat o petrecere intimă, alături de familie și câțiva prieteni apropiați, iar momentul a fost unul plin de emoție. Pe rețelele sociale, Dinu a postat imagini de la eveniment și a scris un mesaj emoționant:

„La mulți ani, gărgărița lui tati! Maysa a împlinit 6 anișori și a avut parte de prima petrecere surpriză! Mulțumesc ‘complicilor! ‘Nu mă așteptam să fie atâta lume a fost reacția Maysei!”. Artistul s-a arătat extrem de mândru de fiica lui, care a fost în centrul atenției și s-a bucurat de fiecare moment.

Deea Maxer a ales o petrecere colorată, într-un loc de joacă special

Recomandări Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie

La scurt timp după aniversarea organizată de Dinu, și Deea Maxer a serbat-o pe Maysa, într-un mod spectaculos. Vedeta a ales un loc de joacă modern, decorat în tonuri de roz și albastru, cu baloane, dulciuri și un tort tematic.

Micuța a purtat o rochiță roz cu paiete, în stil de prințesă, iar întreaga petrecere a avut un aer de poveste. Deea a postat imagini din timpul evenimentului și a transmis un mesaj simplu, dar plin de dragoste: „La mulți ani, Maysa”.

Decorurile au fost inspirate de universul „Barbie”, iar totul a fost atent pregătit, de la candy bar și până la baloanele personalizate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Atât Deea, cât și Dinu Maxer au demonstrat că, deși drumurile lor s-au despărțit, fetița lor rămâne prioritatea numărul unu. Micuța Maysa a fost în centrul atenției la ambele petreceri, bucurându-se de o zi plină de surprize, zâmbete și culoare. În poze, alături de ea, e și Andreas, fratele ei mai mare.

Deea Maxer: „Eu întotdeauna mi-am dorit copii”

În urmă cu ceva vreme, Deea Maxer a făcut dezvăluiri emoționante din viața personală. Fosta soție a lui Dinu Maxer își dorește să devină mamă pentru a treia oară. În cadrul interviului, Deea Maxer a vorbit despre dorința de a avea al treilea copil și despre vestea pe care medicii i-au dat-o.

„M-ai întrebat dacă îmi doresc să devin mamă încă o dată. Eu întotdeauna mi-am dorit copii, încă din adolescență. (…) Eu tot timpul mi-am dorit și al doilea, și al treilea copil. La nașterea Maysei am avut o problemă medicală. Cezariana s-a închis foarte greu în timpul operației, pentru că am avut o hemoragie, și decizia de moment medicală a fost ca mie să mi se lege trompele (…) După divorț, am luat în calcul că o să îmi refac viața.

Că o să cunosc pe cineva, poate chiar o să mă căsătoresc și o să ajung în momentul în care o să îmi doresc un al treilea copil. Am fost și mi am facut atunci toate analizele și mi s-a spus că se va putea să țin sarcina, pentru că uterul este sănătos, însă prin fertilizare. Nu am aprofundat atunci. Anul acesta am fost la alte analize și (…) am aflat că aparatul meu reproductiv poate ține o sarcină, dar ea nu poate fi legată pe cale naturală.”, a povestit Deea Maxer la Viața fără filtru.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE