De profesie inginer, Toni Grecu a fost atras de scenă încă din studenție și și-a dedicat întreaga viață divertismentului, iar acum, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, renumitul umorist a dezvăluit lucruri neștiute atât despre viață personală, cât și despre parcursul său în lumina reflectoarelor.

Chiar dacă numele lui Toni Grecu este sinonim cu umorul de calitate, acesta se autocaracterizează ca fiind un om „sobru”. Specialist în satiră politică, fin observator al societății actuale, „condeiul” lui Toni Grecu i-a vizat pe cei mai mari politicieni ai României din ultimii 30 de ani. Toni Grecu este căsătorit și are un fiu, iar în cadrul interviului maraton umoristul a făcut și dezvăluiri interesante care au legătură cu aspecte ale vieții sale personale.

El a dezvăluit că și-a cerut soția în căsătorie într-un mod cu totul și cu totul neașteptat. Umoristul a povestit în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” că s-a hotărât să facă pasul cel mare spontan, astfel că într-o zi i-a propus soției să meargă la un laborator medical pentru a-și face analizele, scrie kanald.ro.

Cristina Grecu nu și-a dat seama inițial despre ce e vorba, ulterior a înțeles că aceasta a fost modul lui Toni Grecu de a o cere în căsătorie. În mare discreție au mers la Starea Civilă, singuri, iar seara au dat o petrecere restrânsă alături de câțiva prieteni.

„Am fugit mult de însurătoare, mult, până am constatat că, de fapt, nu mai are rost și că trebuie să răspund chemării speciei și să mă așez la casa mea. Nu m-a cerut soția de bărbat, a fost o cerere destul de nonconformistă. După o prietenie foarte lungă, de niște ani, i-am spus să mergem să facem analize.

Păi, de ce? Suntem bolnavi? Nu, să ne însurăm. Nu se aștepta, cred că abandonase ideea. Ne complăceam în relația asta de prietenie lungă, dar cât să o mai duci? Am zis analize și apoi am făcut o programare la Starea Civilă, la sectorul 3, i-am rugat pe cei de acolo să ne programeze în afara orelor de program, cât mai dimineață, ca să nu știe nimeni. Nu a știut nimeni. Am fost doar 2 oameni, am semnat repede, eu am plecat în treaba mea, ea a plecat în treaba ei.

Seara am făcut o petrecere cu prietenii de s-a rupt tot, s-a terminat cu baie în Străulești”, a povestit Toni Grecu la Kanal D.

