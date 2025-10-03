Dieta Nicoletei Luciu. Cum a scăpat de 12 kilograme cu regimul din tinerețe. „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”

Atunci când s-a apucat să modereze podcastul Nicoleta avea 71 de kilograme, însă acum, la câteva luni distanță, vedeta are cu 12 kilograme mai puțin.

„În total am slăbit până acum 12 kilograme. Mai am încă de slăbit 5 kilograme. Părerea mea e că e bine să te simți bine în pielea ta. Eu toată viața am fost model și nu m-am simțit bine în momentul în care m-am retras și am mai pus vreo câteva kilograme. Ajunsesem la 71 de kilograme.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

A trebuit să fac ceva! M-am apucat de slăbit și în momentul în care am dat deja primele șase kilograme deja aveam un podcast la care filmam. Știi cum e: camera te rotunjește puțin. Și, după ce m-am văzut la prima emisiune, am zis: La treabă, mai departe!

După douăzeci de podcasturi filmate dădusem deja 11 kilograme, asta la sfârșit de iunie, și s-a văzut diferența. Aveam 71 de kilograme și acum am 58 și ceva!”, a declarat Nicoleta Luciu, pentru Click!

Vedeta a dezvăluit care a fost dieta minune prin intermediul căreia a reușit să dea jos atâtea kilograme.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

„Ce am făcut ca să slăbesc?! Mănânc hipocaloric și merg la sală. Adică la o masă mănânc doar 100 de grame de mâncare. Cântăresc din ochi: cât îmi intră într-o palmă, și cărniță și salată.

Mai mult sunt rawvegană și scap mai repede cu o banană și un măr, sau o banană și unt de arahide. Mănânc două mese din astea pe zi! Iar a doua masă, la ora 18, mânanc un baton cu ceai verde. Batonul acesta îl știu de când eram tânără, de la 19 ani. A fost singurul care a dat rezultate! Am ținut tot felul se diete și nimic! M-am întors la ce țineam eu în tinerețe și a mers. Prima săptămână a fost puțin mai greu, după m-am obișnuit.

Se micșorează stomacul și nu mai simți nevoia. Trebuie să bei foarte multe lichide, apă, ceai, lapte vegetal”, a mai spus vedeta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE