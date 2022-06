La început, Chef-ul a ținut departe de ochii curioșilor relația cu câștigătoarea „iUmor” din sezonul 3 și a preferat să se bucure de partenera sa în liniște. Acum, cei doi fac echipă la „America Express” și au acceptat să plece împreună în aventura vieții lor.

Cătălin Scărlătescu a muncit în ultima perioadă la restaurantul său pe care urmează să-l deschidă în luna iulie, după ce se va întoarce de la „America Express”. Chef-ul vrea să fie sigur că fiecare detaliu este pus la punct și localul se va ridica la așteptările lui.

„Mai avem de filmat la emisiunea noastră frumoasă și nu îmi permit să lipsesc de la restaurant. Ori emisiunea noastră este o chestie așa foarte acaparatoare. Până nu termin cu filmările, undeva, cel târziu, hai să zicem 15-20 iulie cam așa îl inaugurez. Ce să fac dacă muncesc?”, a declarat, pentru VIVA! Scărlătescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Juratul de la „Chefi la cuțite” a întâmpinat probleme cu deschiderea restaurantului, pentru că a reușit destul de greu să obțină autorizație. El obișnuiește să își deschidă localul pentru prieteni, așa cum a fost și evenimentul de lansare a unor sortimente de brânză.

„Prietenul meu importă brânză din Cipru și din Grecia. Nu am vrut să zic nimic despre ea până nu m-am dus în Cipru, până nu i-am cunoscut pe cei care o fac. Brânza asta nu se topește pe grătar! Bineînțeles că o veți regăsi în meniul din restaurant. În meniu veți găsi doar ce îmi place mie. O să le pun pe masă oamenilor care vor intra aici, tot ce am găsit eu mai bun, mai interesant și mai gustos în toată viața mea. Nu voi găti cot la cot, am și eu băieți care gătesc, pe care îi învățăm, pe care îi pregătim, dar voi fi acolo cu ei”, a povestit vedeta Antenei 1.

Recomandări Un film care chiar îți taie respirația. De ce merită să vedeți Top Gun Maverick

Cum se implică Doina Teodoru în afacerea lui Cătălin Scărlătescu

Deși nu este acesta domeniul ei, iubitalui Cătălin Scărlătescu se implică cu idei în afacerea acestuia. Doina Teodoru este vegetariană și l-a ajutat cu idei de preparate care nu conțin carne pentru a fi introduse în meniul restaurantului.

„Ea e vegetariană. Mai vine cu niște idei, mai spre vegane așa. Facem și aici două trei feluri vegane. Eu respect foarte mult veganii, fiecare e dator să mănânce cum vrea el. În meniul restaurantului o să găsim mâncare pentru toți. Adică nu îi las nemâncați pre oameni. Nu sunt rasist la mâncare, avem pentru toată lumea”, a declarat, pentru VIVA!, chef Scărlătescu.

GSP.RO FOTO Antrenoarea de la Gloria Bistrița, care refuză să fie fotomodel dintr-un motiv curios: „Îmi place prea mult”

Playtech.ro Pepe s-a tuns și e șocat de cum arată acum: „Nu mă recunosc”

Observatornews.ro Tragedie la SAGA: Bogdan, un tânăr de 25 de ani, a murit sub ochii prietenilor. O supradoză de droguri i-ar fi fost fatală

HOROSCOP Horoscop 6 iunie 2022. Taurii trebuie să țină cont de propriile gânduri, cele care îi îndeamnă să refuze orice beneficiu necurat

Știrileprotv.ro A murit Alec John Such, fostul basist al trupei Bon Jovi. Prima reacție a lui Jon Bon Jovi

Orangesport.ro Moment tensionat la semnarea acordului dintre România şi Rusia la Kremlin. Oficial român, ameninţat "Putin era în dreapta. Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă"

PUBLICITATE POVEȘTI CARE VINDECĂ. Minunea Adinei, apărută după ce s-a chinuit 6 ani să devină mamă

PUBLICITATE Cum își aleg hainele Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia