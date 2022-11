Ecaterina Ladin, care apare în mai multe spectacole de teatru, și în musicalul „Mamma mia”, dar și în „Las Fierbinți”, se bazează pe ajutorul soțului ei când e vorba de familie. Totodată, ea a apelat și la o bonă. „Noi avem pe cineva care ne ajută tot timpul, o doamnă, de când Marcu avea un an și jumătate, dar doamna aceea nu poate să doarmă la noi, stă și ea câteva ore, mai vine mai pleacă.

Tot Laurențiu, soțul meu, este în spatele meu, primul și cel mai înfocat susținător. El e ajutorul meu. Dar și Marcu, băiatul mai mare. El este ajutorul meu cu celălalt băiețel. Câteodată îmi zică că ce bine că i-am făcut la o distanță atât de mare că am ajutor în casă”, a explicat actrița, care are doi băieți, unul de 7 ani, altul de 2 ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Întrebată despre copiii ei, Ecaterina Ladin l-a lăudat pe fiul ei mai mare. Spune că el nu a fost gelos pe fratele mai mic. „Nu cred că a fost gelos sau poate nu mi-a arătat, sau poate nu a zis, dar am încercat să acordăm atenție amândurora. Aceeași atenție. Ăsta mic e mai gelos pe ăsta mare. Îl mai și supără. Îi țin în brațe pe amândoi că pentru mine nu contează că unul are 7 ani și unul 2 ani, amândoi sunt la fel pentru mine, sunt bebelușii mei, îi pup.

Recomandări Avertismentul unui inginer de etnie română din Odesa: În orașele mari din Ucraina va fi imposibil de locuit dacă rușii vor continua să distrugă sistemul energetic

Cel mic nu înțelege de ce trebuie să-l țin și pe cel mare în brațe. Cumva gelozia este în partea cealaltă. Dar în schimb se înțeleg. Marcu este înțelept, răbdător și înțelegător”, a mărturisit Ecaterina Ladin.

Povestea de iubire dintre Ecaterina Ladin și Laurențiu

Puțini sunt cei care știu cum s-au cunoscut cei doi și cum au devenit un cuplu. Ecaterina Ladin a lucrat mai întâi pentru cel care acum îi este partener de viață. „Relația noastră începe… El era în gașca de basarabeni a noastră, l-am cunoscut acolo, i-am fost angajată o vară, fiindcă el a avut niște afaceri la mare și am fost angajată cumva. Eu nu aveam ce să fac în perioada aia și i-am cerut ajutorul, mai ales că știam și contabilitate.

Am lucrat la el și de acolo el m-a descoperit pe mine. Eu nu mi-am permis să mă gândesc mai sus de atât, pentru că el era șeful meu și îl vedeam exact ca domnul Laurențiu. S-a terminat această colaborare și am început să filmez pentru «Las Fierbinți». Într-o zi m-a sunat să mergem la film. M-am mirat așa, dar am zis să merg. După a urmat 1 martie și atunci a fost ca și întâlnirea noastră de cuplu”, a povestit actrița acum ceva vreme pentru Libertatea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Întâmplarea din Qatar care a făcut înconjurul lumii. Uluitor ce au pățit doi turiști plecați la „vânătoare” de bere

Playtech.ro Cu ce se ocupă Monica Gabor în America, de fapt! Irinel a dat-o de gol, E HALUCINANT

Viva.ro Laura, femeia care era în mașina lui Culiță, rupe tăcerea. Ce spune despre Daniela: 'Soția lui știa...'

Observatornews.ro Avocatul din Iași acuzat că şi-a omorât iubita gravidă s-a căsătorit în Penitenciar cu o studentă. În urmă cu un an, Monica cădea de la etaj doar în lenjerie intimă

Știrileprotv.ro Medicamentul pentru copii care dispare din magazine până pe 18 decembrie

FANATIK.RO Descoperirea șocantă făcută de un bucureștean într-un autobuz STB. Ce a găsit tânărul lângă scaun în timp ce călătorea

Orangesport.ro ”L-am dat afară, vă jur. Se uita dacă i-a ieşit biletul după meci”. Fotbalistul, OUT după ce l-a şocat pe MM Stoica: ”Să nu mai aud de el” | EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 21 noiembrie 2022. Fecioarele au de ales între a se menține în limitele cunoscute și a se avânta în necunoscut