Elena Udrea a vorbit cu emoție despre cel mai important moment din viața fetiței sale, Eva Maria, care a pășit pentru prima dată în clasa I. Fosta politiciană a recunoscut că a fost un început de an școlar diferit față de ceilalți, deoarece, pentru prima dată, a putut fi prezentă lângă copilul ei.

„A fost o zi încărcată de emoție. Fetița mea a început clasa I, iar lucrul cu adevărat extraordinar este minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, ca eu să fiu în sfârșit cu ea, în prima zi de școală. Și Eva a fost foarte fericită, s-a văzut diferența cu anii trecuți în atitudinea ei. Acum este încrezătoare, liniștită, se simte puternică, nu vulnerabilă și diferită, pentru că doar ea, dintre colegi, venea mereu fără mama ei”, a mărturisit Udrea.

Familia e pe primul loc

După perioada petrecută în detenție, Udrea spune că prioritățile ei s-au schimbat radical. Timp de o lună și jumătate s-a dedicat exclusiv familiei, fără alte preocupări, dar acum este pregătită să reia activitatea profesională.

„Am stat de o lună și jumătate să mă bucur doar de clipe petrecute cu familia, fără alte planuri, preocupări. Mi-am făcut destule în timp ce eram închisă. Acum, că s-a terminat și vacanța și Eva a început școala, o să îmi fac un program și cu alte activități, doar că de aici încolo, prioritățile mele sunt total schimbate. Întâi de toate este familia, apoi restul. Nu mai vreau să pierd nicio clipă cu lucruri, oameni, care nu mă interesează în mod real, sau de dragul altora”, a spus aceasta.

Recomandări Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni

Elena Udrea a mai dezvăluit că s-a gândit la un moment dat să plece din țară, pentru a-și petrece mai liniștită timpul alături de fiica ei, însă a decis că locul lor este acasă. „M-am gândit și să plec în altă țară, poate măcar o perioadă, să stau liniștită și să recuperez timpul pierdut din viața Evei, să trăiesc experiențele pe care o mamă și fiica ei le au împreună la această vârstă pe care o are ea.

Dar, în realitate, sunt definitiv legată sufletește de țara asta, de oamenii de aici, chiar și de toată nebunia în care suntem. Așa că rămân în România. Eva o să crească acasă.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Cu ce se va ocupa

Pe lângă preocuparea principală pentru viața de familie, Udrea a anunțat că va începe să activeze într-un domeniu cu totul diferit de cel politic. „Voi activa în cadrul unei asociații care se ocupă de drepturile omului și reintegrarea celor care au fost în detenție. Și voi lucra la afacerile familiei.

Recomandări Polonia a doborât drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian în timpul unui atac asupra Ucrainei

Restul, voi vedea dacă și când vor mai fi de interes pentru mine”, a declarat ea.

Astfel, prima zi de școală a Evei a marcat nu doar un moment important în viața micuței, ci și o nouă etapă pentru Elena Udrea, care spune că de acum înainte familia rămâne pe primul loc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE