Propusă la eliminare de către Uwe Dai, Ema Kovacs s-a duelat cu Larisa Popa, votată de către Tribul Zeițelor pentru a rămâne în show-ul de la PRO TV.

În urma duelului de eliminare, Larisa Popa a fost învingătoare, astfel că Ema Kovacs a părăsit show-ul Survivor România 2025.

A pierdut duelul cu Larisa Popa

La scurt timp după ce a fost eliminată, Ema Kovacs a stat de vorbă cu Libertatea, oferind primele declarații.

„Survivor pentru mine a însemnat depășirea propriilor limite: înălțimea, înotul, dormitul afară, lipsa familiei. Sunt o câștigătoare doar prin simplu fapt că am ajuns în acest show pe care înainte îl priveam din fața televizorului. Mi-am demonstrat că pot aduce puncte în jocurile individuale și că puterea minții poate depăși durerea fizicului în lupta pentru imunitate.

Înainte de consiliu mi-am dorit să fiu acasă, să-mi strâng copilașii în brațe, să mă simt iubită și apreciată de Răzvan. Destinul a vorbit pentru mine și de data aceasta.

Știam că o să fiu votată, pentru că sunt o persoană puternică, vocală, o persoană care iubește egalitatea și detestă persoanele care știu cum să-i «perie» pe ceilalți doar pentru a-și atinge scopul. Dar, până la urmă, acest lucru poate însemna un câștigător Survivor”, ne-a spus în exclusivitate Ema Kovacs.

Concurenta care a fost eliminată de la Survivor România 2025 a avut și un mesaj pentru Cristian Marinescu, dar ne-a dezvăluit și că a câștigat două prietene pe viață: pe Diandra Moga și pe Alexia Preda.

„Am intrat în duel emoționată, cu o luptă între dorința de a pleca și a rămâne, dar cu încredere că oricare va fi finalul, eram mândră că am ajuns până în acel punct. Știam că ai mei mă vor aștepta nerăbdători și plini de iubire, mândri de a lor mămică. Mi-am visat copilașii și îmi doream enorm să-i văd.

Am adorat această experiență: mândria că am fost selectată dintre atâția participanți, trăirile intense, faptul că mi-am câștigat două prietene pe viață, Diandra și Alexia… Dar am ajuns la concluzia că în viață trebuie să te bucuri de momente, indiferent de cât de scurte sau de lungi sunt. Și să nu uit de Cristian Marinescu: fii puternic până la sfârșit”, a mai spus Ema Kovacs pentru Libertatea.

