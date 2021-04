Filme Netflix Mai 2021. Descoperă lista cu cele mai noi filme și seriale pe care le poți urmări începând din luna mai. Vezi și cu ce coduri secrete pe Netflix poți accesa mai multe filme și seriale.

Titlurile lunii mai 2021 pe Netflix

Jupiter’s Legacy

Din 7 mai poate fi văzut pe Netflix filmul Moștenirea lui Jupiter.

Bazată pe romanele grafice semnate de Mark Millar și Frank Quitely, Moștenirea lui Jupiter este o dramă extraordinară cu supereroi, a cărei acțiune acoperă mai multe decenii și abordează complexitatea dinamicii create de relațiile de familie, putere și loialitate.



Jupiter’s Legacy Trailer

După aproape un secol în care au avut grijă ca omenirea să fie în siguranță, supereroii din prima generație sunt nevoiți să privească spre copiii lor care trebuie să continue tradiția. Tensiunile cresc atunci când tinerii supereroi, dornici să-și demonstreze valoarea, luptă pentru a se ridica la înălțimea legendarei reputații a părinților lor, dar și la înălțimea propriilor standarde.

The Woman in the Window

Pentru iubitorii de filme Netflix, Netflix aduce pe ecrane din 14 mai The Woman in the Window. Filmul o aduce în prim plan pe Anna Fox. Ea locuiește la New York, este psiholog de copii și suferă de agorafobie. Privind pe fereastră, începe să urmărească o familie perfectă, care locuiește peste drum. Viața ei este dată peste cap în momentul în care, fără să vrea, devine martora unei crime îngrozitoare. Filmul este bazat pe captivantul roman de succes, adaptat de Tracy Letts și dezvăluie secrete șocante dintr-o lume în care nimeni nu este ceea ce pare.



The Woman in the Window trailer

Filme Netflix mai 2021 – Army of the Dead

Din 21 mai Netflix lansează Army of The Dead. Acțiunea filmului are loc în urma unui focar de zombi care a lăsat Las Vegas în ruine și separat de restul lumii. Scott Ward, fost erou de război contra zombi care acum întoarce burgeri la marginea orașului, este abordat de șeful cazinoului din oraș, Bly Tanaka, care îi face o propunere de nerefuzat: să pătrundă în zona de carantină infestată de zombi pentru a recupera 200 de milioane de dolari, ce se află într-un seif sub ruine, înainte ca orașul să fie distrus de guvern în 32 de ore.



Army of the Dead trailer

Seriale noi pe Netflix în mai 2021

Navillera – serial nou

Din 4 mai, un nou serial Netflix urmărește povestea unui septuagenar pasionat și un tânăr talentat de 23 de ani se ajută unul pe altul să înfrunte realitatea crudă și se dedică provocării de a deveni balerini.



Navillera trailer

Selena – sezon nou

Tot din 4 mai, un nou sezon al serialului Selena poate fi urmărit pe Netflix. Pe măsură ce cariera Selenei capătă avânt, cântăreața se luptă să își respecte principiile, să petreacă timp de calitate cu familia și să își extindă afacerea.



Selena trailer

Girl from Nowhere – sezonul 2

Din 7 mai, pe Netflix, Nanno se întoarce într-un nou sezon al acestei antologii cu și mai multă răzbunare karmică pentru și mai mulți studenți și profesori, iar de data aceasta, nu e singură.



Girl from Nowhere trailer

Vincenzo – serial nou pe Netflix în mai 2021

Un nou serial original Netflix are lansarea din 9 mai. În timpul unei vizite în țara sa natală, un avocat italian de origine coreeană angajat de mafie răspunde unui mare conglomerat cu aceeași monedă, restabilind dreptatea.



Vincenzo trailer

The Upshaws- serial nou

Un serial de comedie în care o familie de culoare din Indiana luptă pentru o viață mai bună și fericită, în ciuda problemelor de zi cu zi are lansarea pe Netflix din 12 mai 2021.



The Upshaws trailer

Haunted – sezonul 3

O vilă amenințătoare, o melodie care te bântuie, o pisică din iad. Și mulți alți oameni reali, cu povești înfricoșătoare din trecut. Adevărul e terifiant și va fi scol la iveală într-un nou sezon Haunted, pe Netflix, din 14 mai.



Haunted sezonul 3 trailer

Love, Death & Robots – sezon nou

De la aventuri nebune pe planete îndepărtate la întâlniri tulburătoare aproape de casă, această antologie premiată cu Emmy revine cu noi povești incitante. Serialul poate fi urmărit pe Netflix tot din data de 14 mai 2021.



Love, Death & Robots trailer

Move to Heaven- serial nou pe Netflix în mai 2021

Tot din 14 mai, un tânăr cu Asperger și unchiul său găsesc viață în rămășițele morții. Această echipă de curățenie post-mortem dezvăluie poveștile nerostite ale răposaților.



Move to Heaven trailer

Who Killed Sara? – sezonul 2

Pentru a se răzbuna, Álex va trebui să scoată la lumină partea mai întunecată a surorii lui și să se împace cu ideea că nu a cunoscut-o niciodată cu adevărat pe Sara. Noul sezon al serialului Netflix va fi lansat ]n 19 mai.



Who Killed Sara? trailer

Special – sezonul 2

Un nou sezon al serialului Special poate fi urmărit pe Netflix din 20 mai. Acum parțial înstrăinat de mama sa, Ryan continuă să exploreze lumea pe cont propriu, cu toate suișurile și coborâșurile pe care viața și dragostea i le pot oferi.

The Neighbor – sezonul 2

Exact când Javi credea că a învins și a devenit supereroul Pământului, provocările vin din partea unui concurent neașteptat… și a unor vizitatori extratereștri. Aventurile acestuia vor putea fi urmărite pe Netflix din 21 mai.

Black Space – serial nou Netflix

Din 27 mai, un detectiv independent cu apucături neortodoxe conduce investigația unui masacru comis într-un liceu israelian de niște asasini care purtau măști cu unicorni.

Ragnarok – sezonul 2

Magne are nevoie de ajutor în fața unor inamici teribili, a unui haos mitic și a dezastrelor ecologice, iar fratele său cumplit de frustrant îi face viața și mai grea. Sezonul 2 începe pe Netflix din 27 mai.



Ragnarok trailer

Lucifer – Sezonul 5, partea 2

Printre cele mai așteptate seriale și filme Netflix mai 2021 se numără Lucifer. Partea a 2-a a sezonului 5 va putea fi urmărită din 28 mai. Lucifer revine cu fast pe tărâmul celor vii, sperând să repare relația dintre el și Chloe. Chiar credeați că diavolul are parte de odihnă?

The Kominsky Method – sezonul 3

Tot din 28 mai revine pe Netflix si The Kominsky Method. Sandy are parte de un nou capitol marcat de o pierdere grea, o obligație financiară apăsătoare, o reuniune importantă și un pas înainte în carieră.

Filme Netflix mai 2021

And Tomorrow the Entire World

Unul dintre așteptatele filme Netflix mai 2021, And Tomorrow the Entire World va fi lansat din 6 mai. O studentă la drept se alătură unei grupări antifasciste și se trezește prinsă în situații tot mai periculoase, fiind atrasă din ce în ce mai mult de violență.

Super Me

Un scenarist fără succes își descoperă un talent profitabil: poate transfera în lumea reală obiecte de valoare care îi apar în vis. Dar, curând, totul o ia razna. Mai exact, filmul poate fi urmărit pe Netflix din 9 mai.

Oxygen

O femeie se trezește într-o capsulă criogenică, iar memoria n-o ajută deloc. Oxigenul este limitat, iar ea poate supraviețui numai dacă își aduce aminte cine este. Cu Mélanie Laurent, din 12 mai, pe Netflix.



Oxygen trailer

I am All Girls

Un detectiv ambițios are interese comune cu un criminal care îi are în permanență în vizor pe capii unei rețele puternice de trafic de copii. Filmul poate fi urmărit pe Netflix din 14 mai 2021.

Monster

Din 7 mai, pe Netflix, un adolescent talentat implicat într-un jaf cu victime luptă pentru a-și demonstra inocența și a-și apăra integritatea în fața justiției penale care l-a condamnat deja.



Monster Trailer

Dance of the Forthy One

Un congresman gay se însoară cu fiica președintelui mexican, dar o înșală cu un tânăr într-un club secret, declanșând un scandal. Bazat pe o poveste adevărată, Dance of the Forthy One este unul dintre mult așteptatele filme Netflix mai 2021, ce va fi lansat din 12 mai.



Dance of the Forthy One trailer

Ferry – filme Netflix mai 2021

Înainte de a ridica un imperiu al drogurilor, Ferry Bouman revine în orașul natal pentru a se răzbuna. Aici, loialitatea îi e pusă la îndoială și iubirea-i schimbă viața. Ferry poate fi urmărit pe Netflix din 14 mai.



Ferry Trailer

Blue Miracle

Blue Miracle este, de asemenea, printre filmele lunii mai pe Netflix. Pentru a salva un orfelinat în prag de colaps, un bărbat și tinerii aflați în grija lui fac echipă cu un ursuz căpitan de vas pentru a câștiga un campionat de pescuit. Lansarea va fi pe 27 mai.

Comedii Netflix mai 2021

Soy Rada: Serendipity

Savurosul comedian argentinian Agustín Aristarán (cunoscut și ca Soy Rada) s-a întors, iar accentul cade acum pe familie și parenting, pe magie și muzică. Una dintre cele mai așteptate comedii Netflix începe din 27 mai.

Documentare Netflix mai 2021

Money, Explained

Îi cheltuim, îi împrumutăm, îi economisim. Să vorbim despre bani și multele lor capcane, de la carduri de credit la cazinouri, înșelătorii și împrumuturi pentru studii. Documentarul poate fi urmărit pe Netflix din 11 mai.



Money, Explained trailer

The Sons of Sam: A Descent into Darkness

Din 5 mai, pe Netflix, cazul Fiilor lui Sam capătă proporții obsesive pentru jurnalistul Maury Terry, convins că asasinii aveau legătură cu un cult satanic.



The Sons of Sam trailer

High on the Hog: How the African American Cuisine Transformed America

De la orez și bame la macaroane cu brânză, bucătăria afro-americană a marcat profund universul gastronomic din SUA. Stephen Satterfield îi analizează impactul din 26 mai, pe Netflix.

Nail Bomber – Manhunt

Un documentar care prezintă povestea bombardamentelor împotriva minorităților din Londra anului 1999 și cursa contracronometru de a-l prinde pe vinovat. Din 26 mai, pe Netflix.

Filme pentru copii și familie pe Netflix mai 2021

Trash Truck – sezonul 2

Hank, Camionul și animăluțele Walter, Donny și domnișoara Mona se lasă purtați de imaginație în tot felul de aventuri emoționante, care pornesc din curtea lor! Din 14 mai, pe Netflix.



Trash Truck trailer

Jurassic World Camp Cretaceous- sezonul 3

Un nou sezon în care adolescenții de pe insula Nublar fac echipă pentru a reuși să scape din haosul provocat de dinozaurii care străbat insula în voie. Filmul pentru copii poate fi urmărit din 21 mai pe Netflix.



Jurassic World Camp Cretaceous trailer

Alte filme licențiate pe Netflix în mai 2021

Apt Pupil – 1 mai

San Adreas – 1 mai

The Guilt Trip – 1 mai

The Legend of Tarzan – 1 mai

The Hangover I, II, III – 1 mai

Boy Erased – 12 mai

The GoldFinch -12 mai

8 Mile- 16 mai

BoyHood- 16 mai

BrokeBack Mountain -16 mai

Ex Machina – 16 mai

Gladiator -16 mai

October Sky -16 mai

Penguins of Madagascar -The Movie – 16 mai

Pitch Perfect – 16 mai

R.I.P.D. – 16 mai

Safe House -16 mai

The Interpreter – 16 mai

The Kingdom – 16 mai

The Road to El Dorado – 16 mai

United – 16 mai

Wanted – 16 mai

Filme românești și europene pe Netflix în mai 2021

La Gomera – 1 mai

După Dealuri – 6 mai

Aferim- 10 mai

Clergy- 6 mai

Fellini – I Am a Clown – 12 mai

Treasure of San Gennaro- 12 mai

