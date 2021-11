Până la 25 de ani, tânărul a realizat ceea ce mulți la vârsta lui doar visează. Adrian Doroftei este antreprenor în Canada. Primul său job a fost într-o companie aeriană, apoi și-a strâns banii pe care i-a investit. Fiul cel mare al lui Leonard Doroftei s-a descurcat singur, fără ajutorul părinților, și a ales calea cea grea, fără să se folosească de numele tatălui său pentru a se bucura mai repede de succes.

„Departe de România mă ocup cu tot ce nu aș fi putut să mă ocup aici. Sunt independent, sunt antreprenor. Am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Prima dată am plecat în 2016, în timpul Facultății de Drept. Primul job a fost în Resurse Umane într-o mare companie aeriană din Canada. Acolo am învățat ce înseamnă mediul corporatist și asta mi-a consolidat ideea că nu vreau să lucrez pentru nimeni altcineva decât pentru mine. Eu am început să investesc. Câștigam destul de bine. În loc să cheltui banii prostesc, eu am ales să îi strâng și să-i investesc. Am făcut primele investiții la bursă la 21 de ani, iar până la 25 de ani pot să spun că lucrul acesta mi-a oferit o bază de capital, care mi-a permis să nu am limitări în investițiile în care mi le doream”, a declarat Adrian Doroftei.

În cadrul unui interviu pentru emisiunea „Teo Show”, tânărul a vorbit despre momentul în care a decis că este momentul ca familia lui să plece din România. Părinții săi l-au urmat în străinătate împreună cu Vanesa, sora lui mai mică, iar recent a venit și Alex, fratele său.

„Am fost mereu genul de persoană care i-a inițiativa. În momentul în care am văzut că părinții mei sunt tratați cu lipsă de respect de autorități, am decis că poate este momentul să-și încerce norocul în altă parte. Părinții mei au plecat din România cu un gust amar, pentru că altfel nu ar fi plecat. Părinții mei au venit primii cu sora mea, Vanesa. A venit și fratele meu Alex în urmă cu două săptămâni”, spune fiul lui Leonard Doroftei.

Adrian Doroftei: „Tata indiferent unde ar fi, în afară de România, cred că va prospera”

Adrian a ajuns la un nivel la care tinerii de vârsta lui doar visează. Fiul cel mare al lui Leonard Doroftei știe cum să își gestioneze fiecare dolar și nu își dorește sub nicio formă să fie catalogat ca fiind un băiat de bani gata.

„Am vrut să-mi iau mașină. În momentul în care eram în punctul de a da câteva sute de mii de dolari pe o mașină, am stat și m-am gândit că sunt oameni la mine în țară care abia își permit să mănânce și mi se pare o aroganță supremă. (…) Am devenit un tip extrem de simplu. Locuiesc cu ai mei, nu am nevoie să mă lăfăi și nu simt nevoia de a petrece și a ieși la club. Sora mea va ajunge doctor, pentru că asta și-a propus. Fratele meu vrea să devină inginer de rețea. Mama are grijă de familie și este o sfântă. Tata face ce știe cel mai bine, adică împărtășește dragostea lui față de box. Și-a deschis o mică sală alături de niște prieteni de familie. Tata indiferent unde ar fi, în afară de România, cred că va prospera, pentru că e un timp descurcăreț. El și-a dorit întotdeauna să fie acasă”, a continuat să povestească Adrian Doroftei.

El are planuri mari și își dorește să modernizeze locuri greu accesibile din România. Deși are foarte mulți bani, Adrian Doroftei este foarte modest și se gândește mereu și la cei care nu au posibilități.

„Nu pot cheltui, deși am parte de succes. Am alte planuri. Încerc să modernizez pe plan imobiliar locuri greu accesibile, locuri în care oamenii nu au acces la apă, nu au acces la electricitate. Aici în România, canadienii să se descurce”, a declarat fiul lui Leonard Doroftei.

În ceea ce privește viața sentimentală, Adrian Doroftei este extrem de discret și nu vrea să dea prea multe detalii. Sora lui, în vârstă de 18 ani, are de puțin timp un iubit.

