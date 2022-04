„Cu recunoştinţă profundă pentru darul Proniei Divine şi cu o nemărginită bucurie, vă împărtăşesc vestea naşterii fiului meu Mihai pe 15 aprilie, la ora 02:05. Strănepotul Regelui Mihai a venit pe lume la Spitalul Polizu din Bucureşti. Soţia mea şi fiul nostru sunt în stare de sănătate perfectă”, a dezvăluit fostul principe.

„Mihai s-a născut în preajma Învierii Mântuitorului şi a unei zile istorice, de mari emoţii pentru bunicul meu, Regele Mihai şi deopotrivă pentru poporul român: Reîntoarcerea în România de Sfintele Paşti, acum 30 de ani, după 45 de ani de exil. Mulţumim cu recunoştinţă tuturor românilor care ne sunt alături cu dragostea şi entuziasmul lor”, a mai transmis nepotul regelui Mihai.

Până acum, fostul principe Nicolae nu a arătat vreo poză cu bebelușul, doar declarații a făcut despre Mihai, bebelușul care poartă numele străbunicului său, Regele Mihai al României.

Fostul principe Nicolae mai are doi copii

Din mariajul cu Alina de România, acesta mai are o fetiță, pe Maria-Alexandra. Primul lor copil s-a născut în toamna lui 2020. Strănepoata regelui Mihai are deja un an. Micuța poartă numele celebrei regina Maria, soția regelui Ferdinand I, care a domnit din 1914 până în 1927. „Sunt bucuros să vă anunț nașterea fiicei mele, Maria-Alexandra, pe 7 noiembrie 2020, la ora 20:05. Fericitul eveniment a avut loc la Spitalul Polizu din București. Soția mea, Alina-Maria, și fetița noastră sunt perfect sănătoase. Trăim un moment cu totul special în familia noastră și, în emoțiile acestor clipe, mulțumim cu recunoștință pentru sprijinul și entuziasmul deosebit al românilor. Gânduri de aleasă prețuire pentru dăruirea personalului medical în aceste vremuri dificile”, declara tăticul când fiica lui a venit pe lume.

Fostul principe Nicolae mai are un copil, o fetiță, cu Nicoleta Cîrjan. Iris Anna s-a născut pe 9 februarie 2016, în urma relației pe care fostul principe Nicolae a avut-o cu Nicoleta Cîrjan. Se spune că relația dintre cei doi a dus la ruptura dintre Nicolae și Casa Regală a României.

Aflat, în acel moment, al treilea în ordinea ierarhică la sucesiunea dinastică, lui Nicolae i s-a retras titlul de principe și a fost exclus din Linia de Succesiune la Coroana României. La început, fostul principe nu a recunoscut că este tatăl fetiței, însă în mai 2019, în urma testului de paternitate, acesta a confirmat și a anunțat că își asumă responsabilitatea legală.

Foto: Facebook Nicolae al României

