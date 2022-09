George Burcea a tăcut după ce Andreea Bălan a spus că a venit sub influența băuturilor alcoolice să își ia fetițele, însă acum a decis să își spună punctul de vedere. La momentul respectiv, Viviana Sposub, iubita lui, a fost cea care i-a luat apărarea.

Actorul susține că fosta lui soție își dorește să-l denigreze public și să îi facă o imagine falsă în fața oamenilor.

„De câteva zile mă gândesc dacă să reacționez public și nu doar în instanță la linșajul public inițiat de fosta soție. Probabil în anticiparea apelului ce urmează a fi judecat pentru procesul de divort, consider că mi s-a declarat război, dar nu voi da curs la așa ceva. Nu voi răspunde atacurilor cu aceeași monedă, pentru că nu asta este soluția când singurul meu scop este bunăstarea copiilor. Cu toate acestea, mă voi apăra de fiecare dată când mama copiilor va încerca să mă denigreze public și să creeze o imagine falsă despre mine doar pentru a obține custodie exclusivă”, a scris George Burcea pe una dintre rețelele de socializare.

De asemenea, fostul partener al Andreei Bălan consideră că aceasta încearcă să-l îndepărteze de fetele sale. George Burcea este foarte atașat de micuțe, iar acestea se bucură când își petrec timp și cu tatăl lor.

„Copiii au nevoie de ambii părinți pentru o dezvoltare armonioasă. Îmi iubesc cele două fetițe până la cer și înapoi și sunt sigur că și mama lor simte același lucru. Tocmai de aceea mă întristează enorm când văd cum încearcă să mă îndepărteze de ele, neluând în seamă faptul că distorsionarea realității și această «luptă» nu le va face decât rău și le va crea o suferință dificil de vindecat. Copiii nu ar trebui să fie armele pe care le folosești pentru a-ți hrăni orgoliul!”, a mai adăugat actorul.

„Mama lor consideră că decizia judecătorilor de a oferi custodie comună este o înfrângere pentru ea”

„Mă tot întreb de câteva zile cum ar putea o mamă să își lase copiii pe mâna unui om care vine «beat» la ușa ei si face scandal? Oare o mamă care simte că puii ei sunt în pericol nu ar face orice îi stă în putință pentru a nu lăsa copiii în prezența unui om «beat» nici măcar o secundă? Dar când stii perfect că acest lucru este doar o minciună, faci o postare pe internet (pentru a crea puțină vâlvă), apoi ieși liniștită la restaurant, nu suni nici măcar o dată să vezi ce fac copiii în prezența mea și apoi te arăți nemulțumită (tot pe internet) de faptul că fetițele nu au stat mai mult în vizită la tatăl «beat».

Am trimis notificare împreună cu avocații și am cerut să fie făcute publice «dovezile video», având în vedere că toată casa dumneaei este împânzită de camere de luat vederi. Dar poate văzând și ea filmările, a realizat că minciuna are picioare scurte (având în vedere că ea nu era prezentă când am luat fetițele și nu a fost niciodată, singura interacțiune fiind de fiecare dată cu bunica fetelor).

Ar mai fi multe de zis, dar prefer să rezolv totul în instanță așa cum am făcut și până acum și așa cum am reușit să îmi obțin dreptul de a mă putea bucura de minunile vieții mele, Ella și Clara. Mama lor consideră că decizia judecătorilor de a oferi custodie comună este o înfrângere pentru ea, dar ce nu realizează este că această decizie este cel mai mare câștig pentru fetițe!”, a mai scris George Burcea.

Andreea Bălan a reacționat

După declarațiile făcute de George Burcea, artista susține că acesta nu își vede fetițele atât de des precum spune și nu respectă programul de vizită.

„Contrar iubirii pe care o afișează public, el își vede fetițele foarte rar și nu respectă programul de două weekenduri pe lună.

Din mai până în prezent, fetele au dormit la el doar 12 zile, iar în luna august, care era luna sa de vacanță, a venit să le vadă doar două ore.

Cât am fost eu plecată în America Express, le-a luat în total 9 zile (în două luni), mama fiind cea care a avut grijă de ele.

Eu sunt obligată de sentința primei etape a procesului de divorț să îi dau fetițele weekendurile 1 cu 3 din fiecare lună, indiferent de cum se prezintă atunci când le ia (în stare de ebrietate).

În cazul custodiei exclusive, el nu ar fi decăzut din drepturi și nu i se iau copiii (așa cum încearcă să inducă în eroare publicul). Are aceleași weekenduri și vacanțe”, a transmis Andreea Bălan, potrivit spynews.ro.

Cântăreața consideră că nu există nicio cale de a ajunge cu George Burcea la un numitor comun. Andreea susține că tatăl fetițelor ei a jignit-o în repetate rânduri.

„Din păcate, situația dintre noi nu se poate ameliora și nu putem comunica decent, deoarece ne jignește constant, atât pe mine, cât și pe mama mea, și face totul intenționat ca să ne supere.

Totodată, are nenumărate notificări în care i se cere să nu mai mintă presa și să fie un tată responsabil. De acum, orice minciună va fi taxată în instanță”, a mai spus cântăreața.

