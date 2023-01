Imagine rară cu soția lui Victor Pițurcă. Doamna Maria îl crește pe băiatul antrenorului și al Vicăi Blochina

Recent, familia Pițurcă a sărbătorit-o pe doamna Maria, pe care mulți o alintă doamna Mia. Soția lui Victor a împlinit 62 de ani și cu această ocazie băiatul ei a celebrat-o printr-o imagine pe Instagram. În partea stângă, cum privești poza, e Alexandru Pițurcă, în mijloc e Claudia, iar în partea dreaptă e Maria Pițurcă, care a pozat mândră alături de cei doi copii ai ei.

Îmbrăcată în negru, Maria Pițurcă are zâmbetul pe buze, e machiată discret, iar părul îl are ondulat, blond și lăsat pe spate.

În prezent, Maria Pițurcă îl crește pe Edan, fiul pe care Victor Pițurcă îl are din relația extraconjugală cu Vica Vlochina, scrie Click. Băiatul locuiește în casa tatălui său, nu a mai vrut să stea cu mama sa.

Fiul Vicăi Blochina și al lui Victor Pițurcă nu mai vorbește cu mama lui

Fosta balerină și-a luat inima în dinți și a acceptat provocarea de a participa la Survivor România 2023. Vedeta face parte din echipa Faimoșilor și a surprins pe toată lumea când s-a descurcat excelent la probă și a reușit să aducă punct echipei sale.

După ce jocul s-a încheiat, Vica Blochina a făcut mărturisiri emoționante în timp ce se abținea să nu plângă. Edan, fiul Vicăi și al lui Pițurcă, nu mai vorbește cu mama lui, pentru că a acceptat să participe la „Survivor”.

„Copilul meu nu vorbește cu mine pentru că am plecat la această competiție. Nu a vrut să plec. M-am bucurat foarte mult pentru că am vrut să-l fac mândru pe el. Când am dat jos ultima piesă, eu m-am gândit la el”, a dezvăluit fosta balerină.

Maria e alături de Victor Pițurcă de mai bine de 30 de ani

În ceea ce privește viața sentimentală, Victor Pițurcă a fost protagonistul unei relații extraconjugale. Deși căsătorit, fostul sportiv a început, în anul 1995, o relație cu Vica Blochina, o fostă balerină din Lituania. Din povestea lor de dragoste a venit pe lume un băiat, Edan, în anul 2007. Conform Click, în 2012, judecătorii au decis că Victor Piţurcă este tatăl biologic al lui Edan și l-au obligat să-i plătească Vicăi Blochina o pensie alimentară de 39.000 de lei lunar.

În ciuda scandalului, Victor Pițurcă a avut și are în continuare alături o femeie care i-a iertat infidelitatea și a continuat să creadă în căsnicia lor. Este vorba despre soția Maria, cea care îi este parteneră de viață lui Victor Pițurcă de mai bine de 30 de ani.

Doamna Maria a fost, în toți acești ani, o prezență foarte discretă. Nu a acordat interviuri, nu a mers în emisiuni televizate și nici nu a pozat alături de soțul ei. Cu puțin timp în urmă, Cristina Ich a distribuit o fotografie cu cea care i-a fost soacră. S-a zvonit că Alexandru Pițurcă și Ich s-au despărțit, chiar dacă au un băiețel împreună.

