Puya, celebrul artist român, a anunțat recent că a finalizat lucrările de renovare la casa sa din Fundulea, județul Călărași, achiziționată acum câțiva ani. Artistul a împărtășit cu fanii săi procesul de renovare, arătându-le imagini cu „Casa Puymici” în urma transformărilor făcute. Puya a menționat că această filmare este ultima legată de renovarea casei, subliniind că lucrările au fost finalizate și că nu vor mai avea loc modificări semnificative.

„Am terminat tot de făcut aici. E ultima filmare cu «Casa Puymici». Nu se mai întâmplă mare lucru pe aici, pentru că am terminat-o. Gata, e făcută! (…) Am făcut sobă. Avem și baie în casă. Am dărâmat o casă la București și uite că mi-am făcut podea cu cărămida de acolo, ca să nu mai pui beton și alte alea.”

„Ca să vedeți că se pot construi case și din resturi găsite”

Printre îmbunătățirile realizate, Puya a construit o sobă, a amenajat o baie în casă și a adus o notă personală prin utilizarea cărămizii provenite de la o locuință pe care a dărâmat-o în București.

Deși casa este complet renovată, Puya a mărturisit că ajunge destul de rar acolo. Cu toate acestea, artistul este conștient că o casă nelocuită se poate deteriora, motiv pentru care se gândește să organizeze activități pentru a o menține.

„Nici nu știu ce o să fac cu casa asta. Eu ajung aici destul de rar. (…) Mă gândeam că poate la un moment dat o să las pe cineva să vină. Poate veniți voi pe aici, pe weekend. O casă care nu e locuită se strică. Mă gândesc… Ceva o să fac. O să fac un teambuilding cu grătar, cu damigene de vin și zeamă de varză de dimineață. (…) Aici e ceva mai rustic, mai departe de București. (…) Am reușit să clădesc un loc unde îmi place să vin. (…) Lui unchiu i-am făcut din ce mi-a mai rămas o casă. Ca să vedeți că se pot construi case și din resturi găsite.”

„În spate e solarul, dar nu e apă. Suntem ca-n Africa”

În ciuda provocărilor întâmpinate, precum lipsa apei pentru solarul din curte, Puya se declară mulțumit de rezultatele obținute și de locul rustic unde se simte acasă. În plus, Puya a mai povestit că a folosit resturi de materiale pentru a construi o casă pentru unchiu său, demonstrând că din lucruri rămase se pot crea locuințe funcționale.

„În spate e solarul, dar nu e apă. Suntem ca-n Africa. Nu avem nicio roșie, că nu e apă. Aici e Africa. Trebuia să bănuiesc eu că aici nu e apă”, a spus cântărețul.

Puya a anunțat că și-a cumpărat o casă istorică din București, construită în anii 30. Deși momentan se află într-o stare avansată de degradare, artistul are planuri mari pentru a o restaura.

