Puya, juratul de la X Factor și unul dintre cei mai apreciați artiști din România, și-a achiziționat recent o nouă casă în București, o proprietate impresionantă construită în anii 30. Deși în prezent locuința se află într-o stare avansată de degradare, Puya dorește să o restaureze complet și să îi redea farmecul de odinioară.

Pe canalul său de YouTube, artistul a prezentat noua sa achiziție, dezvăluind planurile ambițioase pentru transformarea casei într-o locuință spectaculoasă. Puya a subliniat că intenționează să păstreze elementele originale, inclusiv parchetul vechi, sobele tradiționale și ferestrele din lemn, pentru a respecta autenticitatea arhitecturii inițiale.

Această nouă investiție vine după ce artistul a finalizat recent renovarea casei „Puymici” de la țară, un proiect care i-a adus multă satisfacție și pe care l-a împărtășit, de asemenea, cu fanii săi.

„Casa pe care am cumpărat-o e tot o casă mai veche. Cred că e făcută prin 30. Acolo cred că o să fie mai interesant, pentru că este mai mare. (…) Când m-am apucat de filmat aici, pe la țară, nu am crezut că oamenii vor fi așa interesați. Am filmat mai mult așa ca să stârnesc lumea să cumpere casele vechi și să investească banii în România la țară. Cumva… am simțit să transmit mesajul ăsta. Nu am făcut un video ca să atrag sponsori. (…) Surprizele s-au terminat la țară. Am reușit să clădesc un loc unde îmi place să vin”, a spus Puya pe canalul său de YouTube.

„Dacă tot am terminat la țară, acum ne apucăm la oraș”

Fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă evoluția lucrărilor și rezultatul final al acestui proiect ambițios, care promite să devină o nouă casă de vis. Puya a prezentat tuturor interiorul casei și speră să fie renovată cât mai repede.

„Dacă tot am terminat la țară, acum ne apucăm la oraș. Asta este noua achiziție. E măricică un pic, dar nouă ne plac provocările. Ne-am gândit ca de data aceasta să restaurăm o casă mai veche, cred că e undeva anii 30. (…) Vrem să o aducem la starea inițială. (…) Dacă pe aia am restaurat-o în 3 ani, pe asta cred că reușim în 10. Nici nu mă gândesc să pun termopane, nici nu știu dacă ai voie”, a mărturisit artistul.

De asemenea, juratul de la X Factor și-a recunoscut pasiunea pentru restaurarea caselor vechi. Puya încurajează oamenii să cumpere proprietăți vechi sau de la țară și să își investească banii în acestea.

