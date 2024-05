Stabilită de mai bine de 10 ani în India, acolo unde are o carieră de succes, dar și o relație cu actorul Salman Khan, Iulia Vântur face furori, mai nou, și în Dubai. Fosta prezentatoare de televiziune a cântat în deschiderea unui concert în Emiratele Arabe Unite, muzica fiind cea care a și apropiat-o de Costi Ioniță.

Cei doi s-au revăzut la un eveniment muzical, iar apoi s-au și distrat împreună. Iulia Vântur a postat pe Instagram, unde are sute de mii de fani, un clip video în care apare în compania lui Costi Ioniță, dar și a unui dansator.

Iulia Vântur, mesaj public pentru Costi Ioniță

Toți se distrează, dansează și cântă una dintre melodiile compuse de Costi Ioniță. Ieri, acesta și-a sărbătorit onomastica, iar Iulia Vântur i-a transmis un mesaj special: „Să fie cu veselie ziua de azi 😀😂 pentru toți cei care sărbătoresc astăzi Sfinții Constantin și Elena!

Vă doresc să aveți tot ce e mai bun și mai frumos și să vă bucurați de fiecare clipă. Noi am început petrecerea… Costi e și el Constantin și a lansat doar 21 de piese, de ziua voastră 💪🏼 fortza! Aproape că la Dansez pentru tine 😂 La mulți ani!”.

Îmbrăcată într-un costum alb, Iulia Vântur și-a arătat priceperea la dans. „Superbă din toate punctele de vedere”, a comentat unul dintre fanii vedetei.

Iulia Vântur și-a cumpărat casă în Dubai: „Am și carte de identitate”

Fosta prezentatoare de la Pro TV a fost invitată în două emisiuni TV de prestigiu, „Dubai One” și „Lovin Dubai”, unde a dezvăluit detalii fascinante despre parcursul său profesional și despre cum a reușit să-și atragă admiratorii din întreaga lume. În aceste apariții televizate, Iulia Vântur a împărtășit povestea sa, vorbind despre evoluția carierei sale și despre modul în care a reușit să câștige inimile publicului internațional.

Talentul și farmecul ei au fost recunoscute și apreciate deopotrivă, consolidându-i statutul de artistă internațională. Un moment memorabil a fost atunci când Iulia Vântur a dezvăluit că și-a achiziționat o locuință în Dubai, transformând astfel acest oraș în a treia sa casă.

„Mă simt foarte bine aici, în Dubai. Am foarte mulți prieteni aici, am propria mea casă, de altfel am și o carte de identitate. Mă simt ca acasă aici. Vin foarte des aici, fie că este vorba de muncă, de evenimente. Recent chiar am avut un show”, a declarat Iulia Vântur în emisiunea „One Dubai”.

Plecată în India în momentul în care cariera sa era în plină ascensiune în România, Iulia Vântur a devenit un star și la Bollywood. Totodată, aspirațiile sale în muzică o duc spre colaborări cu artiști de renume internațional, precum Ricky Martin, iar lista sa de colaboratori continuă să crească.

De remarcat este și faptul că partenerul său, Salman Khan, deține de asemenea o proprietate în Emiratele Arabe Unite, ceea ce consolidează legăturile ei cu această regiune.

