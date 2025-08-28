Ziua de naștere a Mayei, fiica artistei, a avut un aer de poveste. Pe un balcon cu o priveliște spectaculoasă, adolescenta a fost fotografiată radiind de fericire în timp ce invitații îi cântau „La mulți ani!”. Maya a ales pentru eveniment o rochie elegantă, de culoare neagră, cu nasturi aurii, accesorizată cu detalii ce i-au completat perfect ținuta.

Antonia a marcat aniversarea fiicei sale prin mai multe postări încărcate de emoție. „La mulți ani, prima mea iubire!”, a scris artista pentru Maya. Pentru această ocazie, tortul a fost unul simplu, dar simbolic. Decorul a fost în nuanțe de albastru, iar deasupra era inscripționat mesajul „La mulți ani, Maya!”.

Maya Castellano are iubit

Maya Castellano, fata celebrei Antonia, le-a făcut recent o mare surpriză fanilor săi: adolescenta s-a afișat online alături de primul său iubit. Tânăra, care a crescut frumos și deja deține permis de conducere, a postat pe TikTok câteva imagini în care apare extrem de apropiată de prietenul ei, iar descrierea postării a stârnit admirație și emoție în rândul urmăritorilor.

„Cel mai bun lucru la mine este dragostea pe care mi-o oferi”, a scris Maya, alături de fotografiile care i-au adus mii de aprecieri și zeci de comentarii pline de entuziasm. Cei doi par să se potrivească perfect, iar frumusețea rară a Mayei nu a trecut neobservată: fanii remarcă atât asemănarea cu mama sa, Antonia, cât și stilul său vestimentar impecabil. Băiatul care i-a cucerit inima adolescentei pare să fie exact pe măsura ei, iar chimia dintre cei doi este evidentă chiar și din imagini.

Antonia s-a luptat cu fostul soț pentru custodia fiicei

Antonia s-a despărțit de Vincenzo Castellano în anul 2012 și mult timp a luptat pentru custodia fiicei sale, care locuiește în prezent în Italia. Artista a spus adevărul despre relația pe care o are în prezent cu fostul soț.

Antonia a dezvăluit recent, în paginile revistei VIVA!, cum decurge relația cu fostul ei soț, Vincenzo Castellano, în ceea ce privește creșterea și educația fiicei lor, Maya, care locuiește în Italia. Deși distanța dintre ele a fost o sursă de suferință pentru artistă, Antonia a reușit să fie mereu prezentă în viața fiicei sale, păstrând o legătură strânsă cu adolescenta.

Artista a mărturisit că, în prezent, lucrurile s-au așezat în viața lor, iar relația cu Vincenzo Castellano este una bazată pe respect și colaborare, având ca prioritate binele Mayei. Antonia nu mai are temeri legate de viitorul fiicei sale, simțindu-se împăcată cu modul în care Maya crește și se dezvoltă. Această armonie în relația cu fostul soț i-a oferit artistei liniștea necesară pentru a se asigura că fiica sa este bine. Antonia a subliniat că, deși distanța fizică rămâne un factor dificil, iubirea și susținerea oferite fiicei sale nu au fost niciodată afectate.

„A fost o situație delicată, am suferit mult din cauza distanței, dar nu m-a oprit să fiu aproape de ea, să vorbim constant, să ne vedem, să o vizitez în Italia, să mergem în vacanțe, iar acum și ea vine în România. Am vrut în tot acest timp să mă simtă aproape, să nu fie un impediment distanța. Ce este superimportant este că eu și Vincenzo avem o relație foarte bună”, a mai spus Antonia.