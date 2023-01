Imagini de la petrecerea de lux a Anastasiei Soare în America. Jennifer Lopez, Kim Kardashian și Oprah Winfrey au fost invitate

Ieri, Anastasia Soare și-a invitat la petrecere cele mai apropiate prietene, dar și câteva dintre colaboratoarele sale. Jennifer Lopez, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Cindy Crawford au participat la cina organizată de româncă în America.

Toate celebritățile au felicitat-o pe Anastasia pentru compania ei de cosmetice de mare succes. Românca și-a întâmpinat invitații într-un decor deosebit, mesele erau ornate cu multe flori naturale, trandafiri roz, orhidee albe. Și preparatele au fost pe măsură, la fel și atmosfera.

Jennifer Lopez a ținut să îi mulțumească public româncei. „Cină minunată aseară, sărbătorind cea de-a 25-a aniversare a Anastasiei Soare”, a transmis pe rețelele de socializare vedeta, care s-a și pozat alături de Oprah Winfrey, alături de care a stat la masă, dar și de Kim Kardashian.

Și fotomodelul Cindy Crawford i-a mulțumit Anastasiei Soare pentru că a fost invitată la petrecere.

Anastasia Soare e considerată „Regina sprâncenelor”

Când vine vorba de sprâncene la Hollywood, vedete precum Jennifer Lopez, Madonna, Oprah, Naomi Campbell, Charlize Theron sau Claudia Schiffer stau la coadă pentru serviciile ei. Este vorba despre românca Anastasia Soare, cea considerată „Regina sprâncenelor”, care are o afacere de succes în America.

Cu 30 de ani în urmă, Anastasia Soare a plecat din România și s-a mutat în America. „(…) din cauza perioadei în care am trăit aici jumătate de viața mea – perioada comunistă –, am hotărât să plec în Statele Unite. (…). Da, Oprah mi-a spus la un moment dat: Tu ești adevăratul vis american!“, a povestit „Regina sprâncenelor” în cadrul unui interviu.

După un an și jumătate după ce a ajuns în SUA, Anastasia Soare a decis să-și deschidă propriul salon. „Soțul meu s-a uitat la mine și a zis: «stai că nu înțeleg – abia știi să vorbești engleză, abia știi să scrii un cec și tu vrei să-ți deschizi business? Sunt americani care nu au afacerea lor». Și l-am întrebat ce am de pierdut. Mă duc și lucrez în alt salon dacă nu reușesc. Reușisem să pun deoparte 5.000 de dolari și asta am făcut: am închiriat o cameră într-un salon de coafură în Beverly Hills și am început să lucrez acolo”, a povestit Anastasia, pentru antena3.ro.

Ulterior, ea a avut mare succes, mai ales după ce i-a făcut în direct la TV sprâncenele prezentatoarei Oprah Winfrey.

În anul 2019, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, femeia de afaceri născută în România devansa în topul Forbes nume celebre, precum Kylie Jenner (locul 23), cu o avere de 1 miliard de dolari, cântărețele Rihanna (locul 37), cu 600 de milioane de dolari, și Madonna (locul 39), cu 570 de milioane de dolari, creatoarea de modă Vera Wang (locul 45), cu 460 de milioane de dolari, cântărețele Celine Dion (locul 46), cu 450 de milioane de dolari, Beyonce (locul 51), cu 400 de milioane de dolari, și jucătoarea de tenis Serena Williams, pe locul 80, cu 225 de milioane de dolari.

