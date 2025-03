Andreea Mantea, în vârstă de 38 de ani, și-a surprins fanii cu imagini din casa cu etaj în care locuiește alături de fiul său, în vârstă de 9 ani. Prezentatoarea de la Kanal D și-a amenajat locuința exact așa cum și-a dorit, combinând stilul modern cu accente clasice pentru un decor elegant și primitor.

Casa impresionează prin spațiile generoase și designul atent ales. Livingul și bucătăria sunt organizate în stil open-space, cu mobilier minimalist, o canapea confortabilă, covor bej și draperii maro. Bucătăria este complet utilată cu aparatură modernă, iar zona de luat masa are un aer rustic, adăugând un plus de căldură locuinței.

Cum arată dormitorul Andreei Mantea

Dormitorul Andreei Mantea este amenajat într-un stil clasic, cu tapet cu imprimeu elegant, mobilier alb cu detalii aurii și un pat impunător cu baldachin. Vedeta beneficiază și de o baie proprie, spațioasă, decorată cu bun gust. Pe holul de la intrare, a ales un dressing generos, cu uși cu oglinzi, care completează perfect atmosfera sofisticată a casei.

Prin imagini, Andreea Mantea le-a arătat urmăritorilor săi un colț din universul său personal, demonstrând încă o dată pasiunea sa pentru frumos și atenția la detalii.

Ce făcea fiul Andreei Mantea când ea nu era acasă

Andreea Mantea, vedeta Kanal D, se confruntă cu provocările vieții de părinte în era tehnologiei moderne. Fiul ei, David, reușește să o surprindă în privința utilizării gadgeturilor, însă Andreea găsește soluții pentru a menține echilibrul între accesul la tehnologie și evitarea dependenței de ecrane.

Deși nu îi interzice accesul la telefon, vedeta dorește ca David să fie familiarizat cu jocurile specifice vârstei sale, dar să nu devină dependent de dispozitivele electronice. Astfel, Andreea Mantea îi permite băiețelului să folosească un telefon mai vechi al ei, însă doar pentru perioade limitate și sub anumite condiții stricte.

Totuși, David a găsit o metodă prin care să o păcălească pe mama sa și să stea mai mult pe telefon.

„Cu bunica este ceva… Doamne! Nu se poate! Am fost plecată un weekend la mare, a fost primul weekend din viața mea în care am zis: plec! Weekend fără job, fără nimic. M-am dus la o nuntă! David nu a vrut să meargă cu mine. Mi-am luat primul weekend de distracție, fără el. Și eu nu știam de ce se întâmplă acest lucru.

El a văzut unde i-am ascuns telefonul și de asta a insistat să rămână acasă cu bunica. «Mi-e dor de bunica, că nu am mai văzut-o, că am luat vacanță. Te rog, mama! Trebuie să mergi și tu să te relaxezi fără mine, să nu te stresez, să nu te supăr, să nu te enervez! La nuntă, lumea trebuie să se îmbrace frumos, eu nu vreau să stau cu cămașa așa, să mă deranjeze! Hai, te rog, vreau să stau acasă! Uite, să am grijă de animăluțe!» Bine, mama!

„Am înnebunit! Simțeam că am rămas fără aer! Mă sufocam!”

Și intru pe camere și îl văd pe telefon! Am înnebunit! Simțeam că am rămas fără aer! Mă sufocam! Și-l sun. Alo! Alo! Bună ziua! «Îmi cer mii de scuze, David nu este aici. Ceea ce vedeți acum este o iluzie optică. (râde)» Te omor! «Mama, nu are sens să pleci acum de acolo, să vii!»”, a povestit, pentru CIAO.RO, Andreea Mantea ce a descoperit pe camerele video din propria casă.

