În urmă cu aproximativ 25 de ani, Andreea Marin și-a cumpărat un teren în Telega, comuna din județul Prahova, care e la aproximativ o oră și jumătate distanță de București. Acolo, vedeta a construit de la zero o casă din piatră și lemn, a plantat brazi, iar acum se laudă cu o locuință impresionantă.

Weekendul care tocmai a trecut l-a petrecut acolo, Andreea Marin s-a bucurat de liniște, de relaxare, în natură. Casa ei arată mai bine ca niciodată, are flori plantate la balcoane, iar grădina a înverzit. Brazii din fața vilei sunt tot mai înalți, iar pomii fructiferi au înflorit.

„Povestea acestui weekend, în imagini și cuvinte, pe video. Un gând bun! ❤️”, a transmis Andreea Marin, care a filmat mai multe cadre cu vila sa din Telega.

„Glasul păsărilor mă întâmpină mereu în grădina de la Telega. Terapie curată! Am construit casa de la Telega în urmă cu aproape un sfert de secol și brazii înalți au, așadar, jumătate din vârsta mea. Aici pacea e cuvântul cel mai potrivit pentru a defini starea pe care o trăiesc, departe de freamătul orașului”, a mai zis ea, care a prins chiar și ninsoarea din weekend la Telega.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Recomandări Spitalele regionale după 20 de ani de promisiuni: stadiul actual al proiectelor, finanțarea și estimarea finalizării EXCLUSIV

„Apusul e minunat indiferent de vreme. După soarele primăverii, a venit o ploaie blândă, care s-a transformat în feeria ninsorii…pentru ca soarele primăverii să apară din nou. Toate acestea, în aceeași zi!”, a mai zis Andreea Marin pe video.

Sursa video: Facebook Andreea Marin

Cum și-a cumpărat Andreea Marin teren pentru casa la țară

Într-un interviu mai vechi pentru Antena Stars, Andreea Marin a povestit cum a ajuns să cumpere terenul de la munte, dar și ce a impresionat-o la proprietari. „Am venit în acest sat invitată fiind la masa de Paște a unor prieteni. Am luat masa și am pornit pe drumurile acestea de munte la pas, să dăm burta jos, cum se zice. Pe un copac, scrijelit, așa, un număr de telefon. Mi s-a părut foarte romantic acest lucru. La vremea aceea eram un simplu angajat al televiziunii, deci nici gând să visez pe atunci să îmi construiesc o casă.

O zi după, am sunat, am aflat că proprietarii erau niște oameni în vârstă, care locuiseră cândva în acest sat. M-am întors după un timp la ei, ne-am plăcut și împreună am căutat soluții și am găsit o soluție pe termen lung. Și uite așa a devenit terenul al meu”, a zis Andreea Marin.

Andreea Marin: „Nu exista nimic construit aici, era o pantă, la stradă, gardul era dărăpănat”

Recomandări Dealul de la Coțofenești, locul unde a fost găsit coiful dacic, scanat cu tehnologia care a descoperit templele mayașe. Expert: „Rezultatele au fost spectaculoase”

Casa pe care vedeta o are la munte este construită din lemn și este cu etaj. Andreea Marin a pus mult suflet pentru acest proiect, iar acum se bucură de liniște de fiecare dată când vrea să fugă de agitația din București. „După niște ani, când totul a fost gata, eram încă singură, încă necăsătorită, am venit în prima seară când totul era gata, m-am așezat pe canapea, pe la 11 și ceva noaptea și mă uitam la fiecare detaliu, la fiecare bârnă din tavan, pentru că am ales până și locurile unde să existe aceste bârne, la fiecare lampă, fiecare pernuță, fiecare draperie, fiecare detaliu”, a mai spus ea.

„Era liniște, verdeață, atmosfera aceea de țară care te duce atât de departe de ceea ce știi tu că există în București. E o altă energie aici. E o energie pozitivă. Te readuce cu picioarele pe pământ, te face să te simți om și din nou întors la rădăcini. Mergând așa de pe o străduță pe alta, am ajuns.

Nu exista nimic construit aici, era o pantă, la stradă, gardul era dărăpănat. Plantele crescuseră în dezordine atât de mult, încât nu reușeai să vezi bine ce e în partea de jos. Nu reușeai să vezi livada de pruni în adevărata ei frumusețe”, a mai povestit Andreea Marin.

Istorii electorale În ce țară sunt organizate secții de vot chiar și în inima junglei? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce partid politic deține recordul pentru cea mai lungă guvernare în cadrul unei democrații moderne, menținându-se la putere aproape neîntrerupt vreme de 55 de ani? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară europeană prăbușirea unei scheme piramidale în 1997 a dus la proteste masive și la căderea guvernului? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care este țara care a acordat femeilor drept de vot abia în 2015, dar doar pentru alegeri locale? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care a fost una din primele forme de vot secret din antichitate? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News