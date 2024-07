IShowSpeed, vedetă la 19 ani în mediul online, cunoscut pentru videoclipurile sale amuzante cu tematică sportivă și dragostea nemărginită pentru Cristiano Ronaldo, a venit în România după ce în ziua precedentă s-a aflat în Bulgaria.

Tânărul influencer a început vizita în Capitală dimineață, în jurul orei 10.00, în cartierul Ferentari, unde a interacționat cu oamenii și a jucat un meci de fotbal cu copiii din zonă.

Speed gets warned hes in the most dangerous spot in Romania after trolling that hes Ronaldos son 😭😭 pic.twitter.com/i81kRFUG0y