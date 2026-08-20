Dincolo de rating, cuvinte și câștiguri, show-ul a devenit un prilej perfect de a strânge familia în jurul televizorului pentru un moment de relaxare și bună dispoziție.

Dan Negru_Cornel_concurentii_Jocul cuvintelor_Kanal DIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

„La Jocul cuvintelor numărăm litere, dăm premii, găsim răspunsul și premiem creierul! Duminică seara, răspunsul nu va fi un cuvânt, ci un număr: 400! Patru sute de ediții și mergem mai departe spre mie!”, a declarat amfitrionul Dan Negru.

Ediția cu numărul 400, care va fi difuzată duminică, de la 21.00, la Kanal D, marchează un moment important în parcursul emisiunii „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” și continuă povestea concurenților dornici să-și testeze cunoștințele într-o cursă contracronometru și să câștige premii în bani. De peste patru ani, cel mai ușor de înțeles quiz show aduce în fața telespectatorilor oameni cu vârste, profesii și pasiuni diferite, uniți însă de dorința de a-și testa vocabularul și viteza minții sub presiunea timpului. De la elevi și studenți la pensionari, de la ucenici la specialiști, de la visători la pragmatici, de la creativi la oameni ai cifrelor, „Jocul cuvintelor” continuă să aducă în același platou o diversitate de concurenți care ies din zona de confort și demonstrează că spontaneitatea și perspicacitatea pot face diferența când vine vorba despre găsirea răspunsului corect.

Cine sunt concurenții ediției aniversare

În cadrul ediției aniversare, publicul va cunoaște cinci concurenți strașnici, cu mintea brici și vorbele la purtător: Bianca, Cornel, Cristina, Gabriela și Răzvan.

Bianca, 32 de ani, specialist derulare contracte, deschide ediția aniversară „Jocul cuvintelor” cu gândul la bunicile sale. „Îmi permiți să le salut? Datorită lor sunt aici! Nu știe nimeni că sunt aici! Doar că ele, de fiecare dată când mă duc pe la ele, și se uită la tine, sunt obsedate, îmi spun «Ar trebui să te duci și tu!». Și uite că sunt aici! (…) Mamaie Roza tocmai ce a împlinit 71, iar mamaie Leana cred că face 77”, îi spune Bianca lui Dan Negru.

Cornel, 68 de ani, bunic, pensionar, absolvent al Facultății de Drept, a lucrat la Combinatul de Oțeluri Speciale și a activat și în zona asigurărilor. Dincolo de competiție, concurentul aduce cu el în platou și o poveste emoționantă de viață.

Cristina, 48 de ani, a absolvit Conservatorul, a lucrat în învățământ și în companii multinaționale, iar în prezent este consultant în alăptare, ajutând atât mamele, cât și bebelușii în primele etape ale vieții împreună. Povestea sa îi atrage atenția prezentatorului Dan Negru. „Din ce nu-ți iese ție, poate să se nască ceva foarte bun pentru ceilalți”, a constatat Cristina.

Gabriela, 21 de ani, studentă, vrea să devină procuror. Ea urmărește cu plăcere meciuri de tenis și îi plac filmele, inclusiv cele vechi.

Răzvan, 28 de ani, inginer software, povestește despre viitorul inteligenței artificiale. Concurentul navighează printre cuvinte fără AI și demonstrează că propria minte rămâne esențială în găsirea soluțiilor.

Finalul serii se anunță exploziv, căci o secundă decide câștigătorul. „Ai câștigat seara! Fabulos! Fabulos! (…) Ați câștigat la o secundă! Fantastic!”, spune Dan Negru.

Cu entuziasmul specific, o mimică expresivă și indicii plasate cu precizie, amfitrionul îi ghidează pe concurenți spre răspunsul corect. „Purtător de buline în povestea lui Walt Disney”, „A pune bobițe în castronul pisicului”, „Junior în Familia Regală” și „Oameni care pot trăi în fiecare zi o altă viață” sunt doar câteva dintre definițiile savuroase ale serii.

Povestea cuvintelor continuă! Urmăriți duminică, 23 august, de la 21.00, la Kanal D, o ediție aniversară „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”!

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