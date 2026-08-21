CSM a precizat că va cere Inspecției Judiciare să verifice dacă declarațiile și limbajul folosit de senatorul USR, Cristian Ghinea, au afectat independența justiției sau principiul european separației și echilibrului puterilor în stat.

„Având în vedere recidiva în derapajele de limbaj, de cele mai multe ori suburban, nespecifice elitei politice din care dorește să facă parte, ale senatorului Ghinea Cristian la adresa unor procurori cu funcții de conducere, Secţia pentru procurori reafirmă următoarele:

1. Regulile democrației presupun în mod obligatoriu libertatea de exprimare, atât timp cât aceasta nu afectează dreptul la demnitate sau reputația altor persoane. Membrii CSM sunt aleși în aceste funcții de un electorat format din cvasimajoritatea procurorilor din România. De aceea, modul lipsit de orice normă de civilizaţie în care Ghinea Cristian atacă membrii Secției pentru procurori este de natură să jignească întreg corpul procurorilor din România.

2. Secția pentru procurori, conform rolului său legal, va solicita Inspecției Judiciare să verifice dacă, prin afirmațiile făcute și prin limbajul adoptat, parlamentarul Ghinea a afectat independența justiției sau principiul european asumat de autoritățile statului român “checks and balances”.

3. Funcțiile de demnitate publică presupun limitări și asumări. În consecință, la fel ca toți ceilalți cetățeni români, și parlamentarul USR va trebui să își asume răspunderea pentru toate acțiunile și afirmațiile cu potențial delictual, în conformitate cu legea”, a transmis CSM.

Precizările au venit la o zi după ce fostul ministru USR al Proiectelor europene a distribuit pe Facebook o postare a lui Viorel Pașca, proprietarul azilelor ilegale din Bihor, și a folosit cuvinte vulgare la adresa procurorilor DIICOT care îl anchetează pe Pașca.

Reamintim că, în luna iulie, Ghinea l-a jignit și pe Marius Voineag, fost șef al DNA, în prezent adjunctul procurorului general al României.

„Interceptările procurorilor din toată țara trec pe la acest ticălos Voineag care se lăuda că a primit o sabie cadou de la SRI. De ce folosea acest simbol falic Voineag? Ce înseamnă pentru un manelist ca el, un borfaș, un borfaș imobiliar care are incompatibilități în a face afaceri, atunci își investește banii în imobiliare, ceea ce înseamnă să urinezi pe spiritul legii […] Este un borfaș, are o logică de manelist […] Sunt niște giboni care se cred procurori […]”, a spus atunci senatorul USR într-un podcast difuzat pe YouTube/ Comunitatea Liberală 1848.

Cristian Ghinea a coordonat elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României în 2021, când era ministrul USR al Proiectelor Europene.

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