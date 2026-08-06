Cafeaua: ce este și de unde provine

Cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi din lume, apreciată pentru aroma sa inconfundabilă și efectul revigorant. Ea se obține prin prepararea boabelor prăjite și măcinate ale plantei din genul Coffea. Aceste boabe sunt, de fapt, semințele fructelor produse de arborele de cafea, o specie care poate ajunge la aproximativ nouă metri înălțime și care este cultivată în peste 70 de țări, în special în regiunile tropicale din America Latină, Africa și Asia de Sud și de Sud-Est.

Deși există numeroase specii de arbori de cafea, doar două dintre ele domină industria globală de cafea: Coffea arabica și Coffea canephora. Acestea stau la baza celor mai cunoscute sortimente de cafea – arabica și robusta – care se diferențiază atât prin aromă, cât și prin concentrația de cofeină, potrivit specialiștilor de la AboutCoffee.org și National Coffee Association (NCA).

Cafeaua are un nivel moderat de aciditate, cu un pH între 5 și 5,1, în timp ce cofeina pe care o conține îi conferă anumite proprietăți stimulatoare ce acționează asupra sistemului nervos central. Primele dovezi privind consumul acestei băuturi provin din Yemen, acolo unde era folosită încă din secolul al XV-lea în cadrul practicilor religioase ale comunităților sufite. Totuși, planta își are originile în nord-estul Etiopiei, iar primele culturi comerciale au fost dezvoltate în sudul Peninsulei Arabice. De aici, cafeaua și-a început călătoria către India, Indonezia, Europa și ulterior către cele două Americi, devenind una dintre cele mai răspândite băuturi din lume.

Ce semnificație are cafeaua pentru oameni

De-a lungul timpului, cafeaua a depășit statutul de simplă băutură și s-a transformat într-o parte esențială a culturii moderne, un adevărat simbol al socializării, relaxării și al începutului de zi. Pe măsură ce cultura consumului de cafea se răspândește la nivel global, anumite categorii de oameni au perspective foarte diferite asupra modului în care savurează aceastră băutură, asupra semnificației pe care i-o atribuie, precum și asupra motivelor pentru care aleg să o bea.

Pentru unii, cafeaua este pur și simplu o sursă de energie, însă pentru alții, ea reprezintă un element al culturii contemporane, un stil de viață rafinat și chiar un simbol al propriei identități, conform medium.com. În marile orașe au apărut tot mai multe cafenele, acele spații primitoare în care oamenii se întâlnesc pentru discuții, pentru a lucra ori pur și simplu pentru a savura o cafea preparată cu atenție. Atmosfera relaxantă, diversitatea sortimentelor și interesul tot mai mare pentru cafeaua de calitate au contribuit la dezvoltarea unei adevărate culturi a consumului.

Pentru mulți oameni, cafeaua este nelipsită din „meniul” de dimineață, în timp ce alți consumatori o preferă după masă sau în pauzele de la serviciu. În funcție de preferințe, unii aleg cafeaua decofeinizată, iar alții optează pentru un espresso scurt sau lung, o cafea cu lapte sau un cappuccino cremos. Interesul pentru originea boabelor, metodele de prăjire și tehnicile de preparare ale cafelei a crescut semnificativ în ultimul deceniu.

Consumatorii sunt tot mai atenți la calitatea cafelei pe care o beau și apreciază experiențele oferite de cafenelele specializate, ceea ce demonstrează că această băutură este mai mult decât o simplă sursă de energie, și anume un stil de viață și o ocazie de a petrece timp de calitate alături de familie, prieteni sau colegi.

Ce influențează calitatea cafelei

Modul în care depozitezi cafeaua influențează în mod direct aroma, prospețimea și calitatea fiecărei cești cu această băutură atât de iubită. Respectarea câtorva reguli simple de păstrare te poate ajuta să te bucuri mai mult timp de gustul autentic al boabelor sau al cafelei măcinate, deoarece există factori de mediu care influențează calitatea lor. Iată care sunt elementele care afectează aroma și prospețimea cafelei.

Oxigenul. Dacă ai cumpărat vreodată cafea proaspăt măcinată (nu cafea instant), probabil ai observat că aceasta este ambalată în pungi vidate, motivul fiind acela că oxigenul afectează calitatea cafelei. Pentru a-i prelungi prospețimea este recomandat să reduci cât mai mult contactul cafelei cu aerul, iar de cele mai multe ori, acest lucru înseamnă să păstrezi cafeaua în ambalajul original, bine sigilat, sau să o transferi într-un recipient etanș.

Lumina. Indiferent dacă provine de la soare sau din surse artificiale, lumina degradează compușii chimici din cafea, influențând atât gustul acesteia, cât și durata de păstrare. De aceea, cafeaua ar trebui depozitată în recipiente opace și ținută într-un dulap sau în orice zonă întunecată din bucătărie, notează nationwidecoffee.co.uk.

Temperaturile ridicate. Poate părea ciudat, deoarece cafeaua este preparată cu apă fierbinte, însă încălzirea este benefică doar în timpul preparării, nu și pe durata depozitării. Expunerea cafelei la temperaturi mari înainte de preparare accelerează oxidarea și grăbește degradarea compușilor responsabili pentru aromă. De aceea, cafeaua trebuie păstrată departe de sursele de căldură din bucătărie, precum cuptorul sau plita.

Umiditatea. Mediile umede și variațiile bruște de temperatură cresc nivelul de umiditate din jurul cafelei, care este inamicul numărul unu al boabelor de cafea. Experții din domeniu explică cum structura celulară a boabelor de cafea se modifică, ceea ce determină pierderea uleiurilor care oferă cafelei aroma și gustul. Modificarea structurii celulare poate face ca băutura să capete un gust amar și lipsit de complexitate.

În aceste condiții, cel mai bun loc pentru depozitarea cafelei este dulapul din bucătărie. Fie că alegi să o lași în ambalajul original, fie că o transferi într-un recipient opac și închis etanș, această soluție limitează expunerea la cei patru factori care afectează cafeaua: oxigenul, lumina, variațiile de temperatură și umiditatea.

Cât timp își păstrează cafeaua prospețimea

În primele zile după ce este prăjită, cafeaua boabe elimină dioxid de carbon (CO₂), un proces natural care contribuie la protejarea aromei, deoarece împiedică oxigenul să pătrundă în interiorul ambalajului. Din momentul în care punga este deschisă, începe degradarea treptată a cafelei. Cafeaua de specialitate oferă cea mai bună experiență în primele patru săptămâni de la data prăjirii, dar asta nu înseamnă că devine imposibil de consumat după această perioadă, ci doar că aromele sunt cele mai intense, complexe și expresive în acest interval.

Ulterior, oxigenul își face treptat efectul, iar gustul pierde din intensitate. Pentru a beneficia mereu de cea mai bună aromă a cafelei este recomandat să alegi dimensiunea ambalajului în funcție de ritmul în care consumi cafeaua. De exemplu, o pungă de 250 g este potrivită pentru persoanele care beau aproximativ o ceașcă pe zi sau pentru cele care preferă să alterneze mai multe sortimente de cafea. Un ambalaj de 500 g reprezintă alegerea ideală pentru majoritatea gospodăriilor, în timp ce o pungă de 1 kg este recomandată familiilor sau persoanelor care consumă mai multe cafele pe zi, potrivit pactcoffee.com.

Depozitarea cafelei în congelator

Una dintre cele mai controversate întrebări în lumea cafelei este dacă aceasta ar trebui sau nu păstrată în congelator. Principala obiecție adusă acestei metode este umiditatea prezentă în congelator. Cafeaua prăjită este, în mod natural, foarte uscată. Din această cauză, boabele sunt higroscopice, ceea ce înseamnă că absorb cu ușurință umiditatea din mediul înconjurător. Odată ce boabele absorb apă, aromele originale încep să se degradeze, deoarece reacțiile chimice distrug treptat uleiurile și compușii aromatici ai cafelei.

Congelarea este utilizată, în principal, pentru prelungirea duratei de păstrare. În acest caz, metoda poate fi acceptabilă dacă ești dispus să faci un compromis între durata de conservare și calitatea gustului. Potrivit National Coffee Association (NCA), boabele întregi de cafea pot fi congelate cel mult o lună, iar specialiștii recomandă congelarea boabelor în pungi etanșe, decongelarea completă înainte de utilizare și consumarea cafelei în cel mult două săptămâni după scoaterea din congelator.

Nu păstra niciodată cafeaua în frigider

În concluzie, cafeaua nu ar trebui depozitată niciodată în frigider. Explicația este aceea că aceste aparate sunt medii umede, iar de fiecare dată când scoți și introduci punga de cafea se produc fluctuații repetate de temperatură. Aceste schimbări favorizează formarea condensului și dezvoltarea microorganismelor, două lucruri pe care nu dorești să le găsești în apropierea cafelei.

Știința din spatele depozitării cafelei. Când cafeaua este expusă temperaturilor foarte scăzute, pot avea loc mai multe procese chimice care îi pot afecta calitatea.

Degradarea compușilor aromatici. Aromele complexe ale cafelei sunt sensibile la schimbările de temperatură, iar congelarea poate duce la degradarea unor compuși responsabili pentru gustul ei.

Pierderea aromei. Aroma reprezintă o componentă esențială a experienței pe care o oferă cafeaua. Depozitarea la temperaturi foarte scăzute poate diminua uleiurile aromatice care contribuie la profilul senzorial al băuturii.

Oxidarea. Deși refrigerarea poate încetini procesul de oxidare al boabelor de cafea, aceasta nu îl oprește complet. În timp, cafeaua își pierde prospețimea și capătă un gust învechit.

Cum păstrezi aroma cafelei cât mai mult timp

Pentru a te putea bucura cât mai mult timp de aroma și prospețimea cafelei este important să respecți câteva reguli simple de depozitare. Astfel, se recomandă păstrarea cafelei într-un recipient închis etanș, care limitează contactul cu aerul și încetinește procesul de oxidare. De asemenea, aceasta trebuie depozitată într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină sau de surse de căldură.

O altă recomandare este aceea de a cumpăra cantități mai mici de cafea pe care să le consumi în câteva săptămâni, astfel încât să eviți pierderea aromei. În plus, dacă alegi cafea boabe, este indicat să o macini chiar înainte de a o prepara, deoarece boabele întregi își păstrează savoarea și compușii aromatici mai mult timp decât cafeaua măcinată de mai multă vreme, potrivit sacredgrounds.coffee.

Cele mai bune metode de a depozita boabele de cafea

O depozitare corectă înseamnă limitarea cât mai mult posibil a expunerii la cei patru factori care pot afecta calitatea boabelor de cafea. Iată care sunt cele mai bune metode de a le depozita:

Un dulap răcoros și întunecos. Pentru majoritatea consumatorilor, un dulap uscat din bucătărie, aflat departe de plită, fierbător sau de ferestrele prin care pătrunde lumina directă a soarelui, este suficient pentru depozitarea cafelei. Nu este nevoie de echipamente speciale, ci doar de consecvență. Păstrează cafeaua în același loc și închide bine ambalajul după fiecare utilizare.

Ambalajul original, bine sigilat. Pungile resigilabile în care este ambalată cafeaua sunt concepute pentru a proteja prospețimea acesteia. De fiecare dată când închizi ambalajul, încearcă să elimini cât mai mult aer din interior înainte de a sigila punga. Este un gest aparent neînsemnat, dar care poate contribui semnificativ la menținerea calității cafelei pe întreaga durată de utilizare.

Recipiente etanșe. Dacă vrei să păstrezi cafeaua în condiții optime pentru o perioadă mai lungă, poți folosi un recipient etanș special conceput pentru depozitarea boabelor. Acesta limitează contactul cu aerul și ajută la menținerea prospețimii și a aromei pentru mai mult timp. Utilizarea constantă a unui astfel de recipient este utilă în cazul ambalajelor de 500 g sau de 1 kg, care sunt consumate pe parcursul mai multor săptămâni.

Cumpără doar cât consumi. Una dintre cele mai simple și mai eficiente metode de a păstra cafeaua proaspătă este să cumperi doar cantitatea pe care o poți consuma într-un interval relativ scurt. Astfel, boabele vor fi preparate cât timp se află în perioada optimă de prospețime și își vor păstra aroma și gustul caracteristic.

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