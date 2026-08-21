„La Organizatia Sectorul 2 a fost numită doamna Sanda Nicola, un om cunoscut în media, iar în ultimii ani cu un profil universitar și în zona de cercetare”, a afirmat Bolojan într-o conferință de presă la sediul PNL, fără să ofere alte detalii și nici nu a fost întrebat de jurnaliști despre această numire.

„Este un semnal dat de PNL de deschidere către electoratul din Capitală, este semnalul pe care vrem să îl dăm, că PNL este un partid deschis, care primește oameni noi”, a adăugat președintele liberalilor, cu referire la cei patru noi preşedinţi ai PNL în patru sectoare ale Capitalei.

Sanda Nicola, 48 de ani, fostă jurnalistă de radio și TV, a făcut pasul oficial către politică în toamna anului 2024. Până atunci, a avut peste două decenii de activitate în presă, apoi a urmat o carieră academică. În prezent se prezintă drept cercetător postdoctoral la Universitatea din Ostrava, după ce a activat la Universitatea din Liege, potrivit Mediafax.

În octombrie 2024, Nicola s-a înscris în Partidul România în Acțiune și a deschis lista formațiunii pentru Camera Deputaților în București. Partidul îl susținea la acel moment pe Mircea Geoană la alegerile prezidențiale, iar Sanda Nicola a fost și purtător de cuvânt al campaniei lui Geoană.

Implicarea ei în România în Acțiune a continuat și după alegeri. În mai 2025, a fost aleasă vicepreședinte al Partidului România în Acțiune și desemnată purtător de cuvânt al formațiunii.

Reamintim că Partidul Naţional Liberal are noi preşedinţi interimari în patru sectoare ale Capitalei, validaţi în unanimitate de Biroul Politic Naţional al partidului, astfel:

Sector 2 – Sanda Nicola

Sector 3 – Dragoş Pîslaru

Sector 4 – Oana Gheorghiu

Sector 5 – Andrei Badiu.

Cei patru i-au înlocuit pe Monica Anisie la PNL Sector 2, Andrei Baciu la Sectorul 3, Ionuț Stroe la Sectorul 4 și Dan Meran la Sectorul 5. Conducerea PNL a invocat pentru decizia demiterii rezultatele slabe obținute de aceste organizații la alegeri. Foarte important, cei demiși s-au adresat instanței după ce au fost înlăturați din funcții pe 20 iulie de echipa lui Ilie Bolojan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE