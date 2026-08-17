Laura Cosoi trăiește cele mai intense momente din viața de familie, după ce la sfârșitul lunii iulie a adus pe lume cel de-al cincilea copil. Actrița a publicat pe rețelele de socializare primele imagini în formulă completă, în care apare alături de mezină, de celelalte patru fiice ale sale și de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

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Laura Cosoi: „Când nu mai ai nimic să-I ceri lui Dumnezeu, mulțumește-I”

Într-una dintre imagini, actrița apare înconjurată de toate cele cinci fetițe ale sale, în timp ce într-un alt tablou de familie li se alătură și tatăl copiilor, Cosmin Curticăpean. Alături de aceste cadre speciale, Laura Cosoi a lăsat un mesaj scurt, dar încărcat de semnificație, mărturisind că se simte pe deplin binecuvântată.

„Când nu mai ai nimic să-I ceri lui Dumnezeu, mulțumește-I”, a fost mesajul transmis de actriță pe pagina sa oficială.

Postarea a strâns rapid zeci de mii de aprecieri și sute de mesaje din partea publicului, dar și din partea mai multor persoane publice. Printre cei care au reacționat s-a numărat Romanița Iovan, care a transmis un gând încărcat de emoție pentru mamă și copii.

„A cincea minune, aceeași dragoste infinită. O mamă cu inima plină de recunoștință își strânge în brațe încă o fetiță, încă un dar, încă un motiv să zâmbească. Dumnezeu să vă ocrotească întreaga familie! Sunteți minunați”, a scris creatoarea de modă. De asemenea, Andreea Marin și-a arătat admirația pentru frumoasa familie numeroasă, lăsând un comentariu: „Sunteți minuni! Vă îmbrățișez!”.

Micuța Nina a venit pe lume pe cale naturală la finalul lunii iulie, având o greutate de 4.400 de grame și o lungime de 55 de centimetri. Proaspăta mămică și soțul ei mai au împreună încă patru fetițe — Rita, Vera, Lara și Aida. Laura Cosoi a păstrat astfel tradiția de a alege pentru toate fiicele sale nume scurte, formate din doar patru litere.

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