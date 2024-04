În cadrul reality show-ului de la Kanal D, „Insula de 1 milion”, tensiunele și emoțiile au atins cote maxime în acest weekend, oferind telespectatorilor un spectacol plin de surprize și momente memorabile. În jungla Dominicană, membrii taberelor au experimentat o serie de provocări intense și au luat decizii strategice cruciale în goana dupa uriasa miza de 1 milion de lei.

Sorin și Variu și-au serbat zilele de naștere într-un cadru exotic, sub razele soarelui dominican. Însă, în ciuda atmosferei de sărbătoare, ghinionul a bântuit tabăra vesticilor, unde doi membri, Lemnaru și Emilia, au fost nevoiți să părăsească competiția, iar Marius se află în pericol iminent de eliminare.

Cu doar 32 de concurenți rămași în competiție, lupta pentru supraviețuire devine din ce în ce mai acerbă, iar strategiile evoluează într-un ritm alert. Atât sâmbătă, cât și duminică, jocurile au fost dominate de către Sudici, cu Flori și Variu la carma deciziilor strategice. În ciuda plecării lor, vesticilor li s-au pregătit surprize emoționante, în încercarea de a ridica moralul taberei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Clipul prin care PE îndemnă cetățenii UE să voteze. Mesaje de la bâtrâni din România, Franța și alte țări, pentru generațiile tinere: „Nu luați democrația ca pe un dat”

Provocările au fost la fel de intense precum deciziile strategice, cu concurenți determinați să-și demonstreze abilitățile și să rămână în cursa pentru marea victorie. Sâmbătă, Flori a decis să trimită patru concurente la joc, iar duminică, Variu a ales să încerce destinul cu o competiție a titanilor.

În ciuda eforturilor lor, Lemnaru și Emilia au părăsit competiția, lăsând în urmă lacrimi și amintiri emoționante. În această seară, Marius va încerca să-și convingă colegii să-i ofere o brățară salvatoare pentru a supraviețui în competiție.

„Eu simt ca misiunea mea pe aceasta insula este sa salvez pe cineva… Nu am reusit sa salvez pe cineva, dar cred ca, de fapt, acel cineva am fost eu mai degraba. Am venit aici cu gandul ca nu sunt atat de puternica cum am descoperit. Credeam ca sunt mult mai sensibila, credeam ca sunt puternica cand sunt inconjurata de prietenii mei, de familia mea, care ma tin puternica…Mi-am dat seama ca sunt capabila de foarte multe lucruri chiar si singura pe lume. M-am salvat pe mine…Este o experienta care m-a ajutat pe mine foarte, foarte mult… Simțeam ca nu sunt pe cararea potrivita si ca merg putin in zigzag. Acum sunt într-o linie dreapta… Vreau să le multumesc tuturor pentru ca m-au primit cu atata iubire”, a declarat Emilia înainte de a părăsi competiție „Insula de 1 milion”, rugându-și colegii să depășească momentele grele cu zâmbetul pe buze.

Recomandări Anna Gevorgyan, expert armean în relații internaționale: „Retorica «drepturilor istorice», folosită de Azerbaidjan în relația cu Armenia, seamănă cu poziția lui Putin față de Ucraina”

„Eu le-am spus in camp sa nu fie tristi azi, sa fie fericiti! Jocul continua, dar viata nu se termina aici. Ne vedem dupa cu mare drag. Mi-am facut foarte multi prieteni aici… Eu am mai multi prieteni aici decat am in viata reala. Eu sunt fericit, pentru ca toti ati ales sa ramaneti si sa luptati pentru scopul vostru si sunt foarte fericit pentru ca imi vad iubita, pentru ca o sa fiu langa ea… Abia astept sa o rasfat, sa ii fac poftele. «Iubito, vin acasa!»” au fost cuvintele adresate, cu lacrimi in ochi, în Arena de către Lemnaru.

Sorin, cu o performanță impresionantă, a reușit să-și asigure supraviețuirea în competiție, în ciuda probelor dificile. Cu toate acestea, Marius se află într-o situație precară, cu șanse reduse de a evita eliminarea.

„Mă gandesc ca ma asteapta un moment greu si sper sa trec peste el, sper sa am putere de convingere. Nu cred ca mi s-a terminat timpul aici. A fost o proba in care nu a fost clar ziua mea”, a spus Marius, subliniind dorinta de a ramane in competitie.

Într-un final emoționant, taberele s-au unit pentru a-i oferi rămas bun lui Lemnaru și Emiliei, promițând să rămână alături de ei în această călătorie. În timp ce competiția continuă, atât concurenții, cât și telespectatorii sunt martorii unor momente de neuitat și răsturnări spectaculoase în lupta pentru miza fabuloasa de 1 milion de lei. Nu ratati, in aceasta seara, o noua editie a reality show-ului “Insula de 1 milion”, prezentata de Cosmin Cernat, la ora 20:00, la Kanal D!

Urmărește-ne pe Google News