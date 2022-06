Recent, cântăreața a fost invitată la emisiunea online a Alexandrei Ungureanu, „Duet cu Alexandra”, unde a făcut mai multe dezvăluiri despre fosta relație. Lidia Buble a mărturisit că Răzvan Simion a fost cel care a ajutat-o enorm în cariera ei și tot el a fost cel care a învățat-o să facă muzică.

„Omul de la care am învățat cele mai multe pe toate planurile a fost Răzvan. El m-a învățat și foarte multă muzică, pentru că știe multă muzică, deși este prezentator TV. M-a învățat foarte multă muzică și nu numai. Are gusturi rafinate. Artista pe care o îndrăgesc cel mai mult și pe care regret că nu am cunoscut-o și auzit-o live este Laura Stoica. Este artistul meu de suflet”, a spus Lidia Buble.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Mi-a fost teamă”

Fosta iubită a matinalului de la Antena 1 a povestit că înainte de a se lansa în muzică, a crescut fără televizor și nu avea deloc cunoștințe despre acest domeniu. Atunci când Lidia Buble a dispărut de pe rețelele de socializare, Răzvan Simion a fost cel care a încurajat-o să facă acest pas. Deși nu mai formează un cuplu, prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” îi este alături artistei.

„Într-o zi vorbeam cu Răzvan și zic: «Simt că am obosit. Simt că nu mai am inspirație, că nu mă mai regăsesc». Mă uitam în oglindă și ziceam «cine e fata asta?». Eu, care în fiecare zi eram cu zâmbetul pe buze și cu chef de viață, să fac de toate. Mi-a zis: «Ia o pauză, ce te oprește?». Mi-era frică, cumva, pentru că social media e la putere în zilele noastre. Mi-a fost teamă, dar am zis că mai presus de toate este să fiu eu bine cu mine, ca să pot să inspir oamenii cu muzică și energie bună. Revenirea mea a fost foarte apreciată. Mi-a prins bine. Nu pot decât să mă bucur”, a mai declarat Lidia Buble.

În prezent, Răzvan Simion are o relație cu Daliana Răducan și sunt foarte îndrăgostiți. Nici Lidia Buble nu a pierdut vremea și a avut mai multe relații după despărțirea de vedeta de la Antena 1. Acum, artista ar fi implicată într-o poveste de dragoste cu omul de afaceri Horațiu Nicolau.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro AM AFLAT TOT! De ce stă Iulia Vântur atât de mult în România, de fapt VIDEO EXCLUSIV

Observatornews.ro O tânără de 20 de ani, obligată de doi tineri din Iași să își vândă trupul pentru ei. Din cei 1.500 de lei câștigați pe zi, fata primea doar 35 de lei pentru hrană

HOROSCOP Horoscop 9 iunie 2022. Leii ar fi bine să-și găsească altceva de făcut, dacă văd că cei din anturajul apropiat nu vor să îi asculte

Știrileprotv.ro Cine era în avionul care a pus pe jar armatele din patru țări. A decolat din Ungaria și a trecut deasupra României, Serbiei și Bulgariei, ignorând numeroase avioane de luptă și apelurile autorităților

Orangesport.ro Vedeta apreciată în ţară, pe site-urile pentru adulţi! Şi-a pierdut locul de muncă şi nu va mai apărea la TV

PUBLICITATE Live cu Maurice Munteanu, urmărește aici!