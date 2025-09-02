La Insula Iubirii 2025, Marian Grozavu și Bianca Dan s-au prezentat ca un cuplu unit, însă relația lor s-a dovedit departe de a fi perfectă. În vila fetelor, Bianca Dan s-a apropiat mult de ispita Mattia, recunoscând că în relația cu Marian au dispărut fluturii din stomac, emoțiile, chiar și apropierile intime.

De partea cealaltă, în vila băieților, Marian Grozavu a încercat să își păstreze imaginea, să nu bea, să nu se distreze prea mult. Unii dintre concurenți au spus despre el că nu își asumă testul pentru care a intrat în emisiune. A petrecut timp alături de ispita Teodora, cu care a recunoscut că are lucruri în comun, însă, în final, au rămas doar prieteni.

Marian Grozavu nu acceptă situația

Lacrimi au curs pe obraz când Marian Grozavu a văzut-o pe iubita Bianca în brațele ispitei Mattia. Nu a înțeles deloc de ce s-au apropiat cei doi, ce i-a promis ispita Biancăi. I-a fost greu să accepte că apropierea lor a venit natural, că Bianca simțea anumite lipsuri în relația cu el.

„Nu a fost o reacție la comportamentul tău. Nu cunosc detalii în particular despre relația voastră, pentru că nu m-a interesat atât de mult, pentru că nu am venit aici să cunosc relația voastră, ci am venit aici să o cunosc pe Bianca, iar ea nu a povestit atât de mult despre lucrul respectiv. Cred că s-a apropiat din cauză că am avut o conexiune, am avut ce povesti. Nu mă consider puternic pentru businessurile pe care le am, dar, pur și simplu, i-am arătat modul în care gândesc.

Nu a fost niciodată o comparație cu relația voastră sau între mine și tine (…) Cred că a început să se respecte și pe ea. A avut chef să cunoască ceva nou”, i-a spus ispita Mattia lui Marian Grozavu.

„O țară întreagă se uită și o cunoaște, o să iasă rău de tot”

La vederea unor noi imagini cu Bianca și ispita, Marian Grozavu a considerat că iubita sa este inconștientă și că, prin gesturile pe care le-a făcut, va dezamăgi familia, prietenii și partenerii de afaceri. „Dacă simți ceva pentru ea, lucrurile se fac pas cu pas. Contextul în care e ea acum, o țară întreagă se uită și o cunoaște, o să iasă rău de tot.

Vreau să gândești matur, pentru că poate răni familia ei, partenerii. E vorba de eticheta ei… Dacă este asumată, să își atragă toate consecințele care vor urma. Și tu ești o persoană matură, care poate conștientiza matur, poți să continui această relație după ce se termină.

Rugămintea mea e că, dacă ea are niște sentimente sigure, spune-mi acum, pentru că s-ar putea, când ajunge la viața de zi cu zi, să regrete că va fi criticată de toată lumea”, a zis Marian, iar Mattia a încercat să îi explice că Bianca a făcut ce a simțit.

Marian Grozavu, aspru criticat

Contrar așteptărilor lui, Bianca Dan nu a fost criticată pentru apropierea ei de ispita Mattia. A făcut ce a simțit, dar nu s-a sărutat cu acesta. În schimb, Marian Grozavu a fost aspru criticat pentru comportamentul lui.

„Nici nu mă mir că Bianca visează altceva. Ce om ciudat. Obositor. Fad. Frustrat. Complexat. Inflexibil. Cu atâtea tabieturi, în atâta dorința de control că și a cumpărat inclusiv dragostea controlând o pe Bianca. Și ea slabă și dependentă rămâne incastrată în «imperiu». O tratează că un tătic când ea vrea să fie tânără. Câtă aparență și la el… i se vedea disperarea în ochi că o pierde, dar nu mi se părea că din dragoste, cumva o… dependență ciudată”, a comentat cineva pe Facebook.

„Ferească sfântul, omul ăsta e bolnav de narcisism (Marian) 😏 Se crede stăpânul Biancăi, e atât de penibil și jenant comportamentul lui, că nici amuzant nu mai este… Dacă Bianca rămâne cu el, își merită soarta. Nu zic să se arunce în altă relație (Matty), mai bine singură o perioadă, să stea pe picioarele ei, are totuși 33 de ani, are potențial. Trebuie să iasă din zona de confort, să fie asumată, chiar dacă o să-i fie mai greu o perioadă, dar o să-i crească respectul de sine și e preferabil așa, decât să stea slugă o viață întreagă lângă un narcisist plin de el pentru care contează doar imaginea lui și gura lumii, nu persoana de lângă el…”, e de părere altcineva.

„Efectiv m-a luat durerea de cap aseară, om toxic, manipulator, caracter 0 barat, nu așa se ține o femeie, cu amenințări. Cine o judecă după bonfire-ul de aseară? Nimeni! Pe el îl judecă o țară cu imperiul lui, auzi, o mai dădea și parte în parte cu italianul. N-o fi Mattia frumos, dar fugi Bianca cât poți, pentru că găsești bărbați care îți pun lumea la picioare fără amenințări ci prin gesturi frumoase”, a fost de părere alt fan.

