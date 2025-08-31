După 21 de zile petrecute separat, Bianca Dan și Marian Grozavu reapar în fața lui Radu Vâlcan pentru a-și decide viitorul. Tensiunea este palpabilă, iar Marian, vizibil afectat de comportamentul Biancăi pe parcursul emisiunii, adoptă o atitudine distantă.

Încercarea Biancăi de a-l îmbrățișa pe Marian este respinsă categoric. El o respinge cu un „NU” ferm, marcând începutul unei confruntări dureroase.

Reacția dură a lui Marian Grozavu

Marian, profund rănit de apropierea Biancăi de ispita Mattia, izbucnește într-o remarcă tăioasă: „Sper ca maică-ta să fie fericită când vede asta”. Această afirmație dezvăluie adâncimea dezamăgirii sale și impactul emoțional al experiențelor trăite în emisiune.

Mattia, prezent lângă Bianca, intervine în apărarea ei, declarând: „Dacă te iubește maică-ta, o să fie fericită pentru tine”. Marian Grozavu a fost copleșit de emoții, izbucnind în lacrimi la vederea imaginilor din emisiune cu Bianca și Mattia. Înainte de revedere, el și-a exprimat neînțelegerea față de acțiunile partenerei sale: „Nu pot să-mi imaginez ce ar putea să o rănească atât de mult, încât să o facă să se deschidă sentimental față de o altă persoană.

Dacă era singură pleca cu el, probabil e bărbatul care e pe placul ei”. Marian încerca să înțeleagă motivele din spatele comportamentului Biancăi: „Bianca, în general, e o persoană foarte orgolioasă și geloasă. Nu acceptă. Situația în care sunt eu acum este dusă la ultimul extrem. Eu n-am fost infidel, consider că e o răzbunare în urma a ceva care probabil ea are în cap”. Rămâne de văzut ce vor stabili cei doi în finala Insula Iubirii 2025.

Dovada că Marian Grozavu și Bianca Dan sunt împreună după emisiune

Deși telespectatorii îi credeau despărțiți, cei doi au fost surprinși de CANCAN.RO împreună, chiar în fața blocului unde locuiesc. Cu o săptămână înainte de marea finală a emisiunii de la Antena 1, Bianca și Marian au apărut mai fericiți ca niciodată, în ciuda tensiunilor trăite în Thailanda. Chiar dacă bruneta a fost aspru criticată după apropierea de italianul Mattia, iar Marian a izbucnit în lacrimi în fața imaginilor prezentate de Radu Vâlcan, cei doi au ales să își dea o nouă șansă.

Recent, paparazzi i-au surprins pe Bianca și Marian într-un moment plin de pasiune. Îmbrăcat elegant, Marian a așteptat-o răbdător pe iubita sa în fața blocului, iar Bianca a apărut într-o rochie neagră sexy, atrăgând toate privirile. Întâlnirea s-a lăsat cu un sărut pătimaș, semn că relația lor este mai puternică decât zvonurile și criticile din mediul online.

Cei doi sunt împreună de trei ani și, deși „Insula Iubirii” le-a pus la încercare sentimentele, dragostea lor pare mai solidă ca oricând. După câteva clipe tandre, Bianca s-a întors în apartament, iar Marian a plecat, însă imaginile surprinse vorbesc de la sine: pasiunea dintre ei este la cote maxime.

Când e finala Insula Iubirii 2025

Sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” se apropie de final, captivând publicul cu povestea a cinci cupluri supuse tentațiilor în Thailanda. Ultimele trei episoade vor fi difuzate în zilele de 1, 2 și 3 septembrie, dezvăluind care dintre concurenți vor părăsi emisiunea împreună și care nu au trecut testul fidelității.

Sezonul actual al emisiunii cuprinde 21 de ediții. Telespectatorii vor afla deznodământul acestei experiențe intense în primele zile ale lunii septembrie. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Ella Vișan și Andrei Lemnaru, Maria și Marius Avram, Ionela Coșa și George, Cristian Pungă și Francesca și Marian Grozavu și Bianca Dan.

Ulterior, Antena 1 a pregătit o surpriză pentru fani imediat după încheierea Insula Iubirii 2025. Începând cu 7 septembrie, la ora 20.00, Antena 1 va difuza noul sezon al emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor”. Show-ul va fi transmis în patru seri consecutive – duminică, luni, marți și miercuri.

