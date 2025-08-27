Insula Iubirii 2025 continuă să surprindă telespectatorii cu momente intense și emoții puternice. Ediția de ieri a debutat cu Maria Avram, vizibil afectată după ceremonia focului cu Oana Monea. Concurenta a retrăit durerea provocată de infidelitatea soțului ei în urmă cu doi ani și jumătate.

Cu vocea tremurândă, Maria a declarat: „Cred că toată durerea care mi-a fost provocată în urmă cu doi ani și jumătate se întoarce și mi-era teamă să vin aici pentru lucrul acesta. O să discut cu el, ar fi cel mai bine, cu partenerul. Cu siguranță îmi va explica el mai multe. Nu pot să spun mai multe lucruri”.

Ispita Oana Monea a încercat să-i explice Mariei că și comportamentul ei poate fi considerat înșelat, chiar dacă nu a implicat contact fizic. Discuția dintre cele două a devenit tensionată, Maria încercând să-și justifice acțiunile, în timp ce Oana o acuza că nu și-a asumat ceea ce a scris în biletul către Cătălin.

Marius Avram oficializează relația cu Oana Monea

Într-o întorsătură neașteptată a evenimentelor, Marius Avram și Oana Monea și-au oficializat relația. Cei doi s-au sărutat pasional în fața celorlalți concurenți, iar mai târziu au petrecut noaptea împreună în camera lui Marius. La testimonial, concurentul a confirmat:

„Aș spune că da, am oficializat o relație prin faptul că am dormit la mine în cameră după acel sărut. Dacă nu era ceva între noi nu cred că ajungeam unde am ajuns acum, de la un sărut, să dormim împreună. Mă simt foarte fericit. În momentul acesta aș spune că formăm un cuplu și cred că va fi puțin diferit decât în trecut”.

Andrei Lemnaru doarme cu ispita Andrușca

Inspirat de gestul lui Marius, Andrei Lemnaru a invitat-o pe ispita Andrușca să doarmă în camera lui. Deși nu s-a ajuns la un sărut, Andrușca a mărturisit că l-a simțit pe Andrei mai apropiat. La rândul său, Andrei a declarat: „Eu când aduc o fată în pat, eu simt s-o aduc, nu că e răzbunare sau alte chestii”.

De partea cealaltă, relația dintre Ella, iubita lui Andrei Lemnaru, și ispita Teo a evoluat, cei doi dormind pentru prima dată împreună în camera ei. Cu toate acestea, au descoperit și câteva incompatibilități legate de preferințele de somn.

Ulterior, în timpul unui date, Teo s-a confruntat cu probleme de sănătate, iar cei doi au ajuns la spital. Experiența i-a apropiat și mai mult, Teo apreciind sprijinul Ellei: „A fost lângă mine, își făcea foarte multe griji pentru mine. Vezi, Dumnezeu te pune în astfel de situații ca să îți arate cine este lângă tine și pentru cine contezi tu ca om”.

Bianca Dan, surprinsă de ziua ei

Ziua de naștere a Biancăi Dan a adus momente emoționante și o apropiere neașteptată de ispita Mattia. Acesta i-a oferit un buchet de flori și, într-un moment spontan, i-a furat un sărut pe buze. Mattia a explicat: „A fost un pupic pe obraz. Ea s-a întors, eu m-am apropiat, a întors cealaltă jumătate de buze și în loc să întoarcă în partea cealaltă, a întors în partea opusă, și a fost un pupic pe buze”.

Bianca a recunoscut că fuge de sentimentele care încep să se dezvolte, invocând responsabilitatea față de partenerul ei. „Fug de ce simt, de ce încep să simt, pentru că am venit cu cineva. Am responsabilități față de omul ăla până la capăt”, a spus ea.

Bonfire-ul băieților aduce revelații șocante

În cadrul unei noi ceremonii a focului, Andrei Lemnaru și Marian Grozavu au fost confruntați cu imagini care le-au zdruncinat încrederea în partenerele lor. Andrei a fost profund afectat de scenele intime dintre Ella și Teo, declarând: „Întrebări… că eu nu mai am răspunsuri. Mi-a obosit creierul. E îndrăgostită, e singurul lucru care îmi vine în cap. Asta a fost pistol cu apă față de ce mi-ai arătat data trecută. Acum dacă e să mă întrebi pe mine, băiatul nu a făcut nimic, doar ea a mers către el.

Orice pas pe care îl face, nu prea îl face Teo, îl face ea. Eu cred că nu mai avea sentimente pentru mine. Nu mă mai vrea… nu știu. Nu m-am gândit. Toate imaginile mi-au demonstrat că nu a mai vrut să fac parte din viața ei, dar a preferat să nu spună și și-a găsit „alinarea” în Teo, un bărbat care o atrage și care e o opțiune mai bună decât mine.

Mie nu îmi frică sau rușine să-mi spună că a găsit o opțiune mai bună decât mine. Sincer, n-aș mai vrea niciun răspuns din partea ei. Ea dă către mine. Am înțeles, am făcut și eu greșelile mele, cum poate și ea le-a făcut, dar… . Mi-era frică ca va da în mine.” a spus acesta.

Marian Grozavu, la rândul său, a fost surprins de apropierea dintre Bianca și Mattia, refuzând inițial să accepte ceea ce a văzut: „Radu, nu am răspunsuri, nu știu ce să zic. Se creează o legătură între ea și Mattia. (…) „Îmi dă de înțeles că ea are o părere proastă despre mine și nu știe cum voi pleca de aici. Dacă ea crede că eu plec cu Teodora, cumva ea trebuie să aibă un plan de rezervă. Probabil nu e genul de persoană care poate să stea singură” a declarat el în fața lui Radu Vâlcan.

