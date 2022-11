În vârstă de 54 de ani, Mariana Moculescu a găsit o nouă modalitate de a face bani. Ea susține că a fost motivată de o femeie de 72 de ani din Statele Unite, care s-a înscris pe această platformă pentru adulți. Mai multe persoane publice din România s-au înscris pe Onlyfans, printre care Mihai Trăistariu, Laurette, Larisa Drăgulescu și chiar și Charlotte, fiica lui Ilie Năstase.

„Să știi că înainte de a mă decide să-mi fac contul nu a fost suficient ca ale mele colege din showbiz și-au făcut conturi pe platforma pentru adulți, și m-am documentat și pe Google și am citit că în Statele Unite ale Americii o bătrânică de 72 de ani și-a făcut un cont și că este succesul ei, toată viața nu a avut ceva important de făcut și va trăi până va muri din asta. Atât de mare efect a avut asupra mea, încât am zis că de ce să nu fac și eu, care încă mai arăt comercial”, a mărturisit Mariana Moculescu, pentru Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Libanezul care a aranjat mita pentru „Bro”, şeful UNIFARM, refuză să mai vină la proces, din cauza obezităţii. „Să fie adus cu ambulanţa”, cere avocatul apărării

Fosta soție a lui Horia Moculescu are de gând să o depășească pe Larisa Drăgulescu. Mariana și-a propus să facă trei miloane de dolari. În prima săptămână contul ei va fi gratuit, ulterior abonații vor trebui să plătească 20 de dolari lunar.

„Cu vremurile astea știi cum este… Mai bine muncești online decât să te mai duci nu știu unde. Vin niște timpuri ca în pandemie și m-am gândit că poate fi un job sigur din care să câștig un ban cinstit. Doar chiria este 400 de euro, plus curentul electric, plus întreținerea, plus creme, machiaje, parfumuri… destul de mult, vreo 2000 de euro așa. (…) Eu sper să fac trei milioane de dolari, să fiu peste Larisa Drăgulescu”, a adăugat aceasta.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Imagine imposibilă la Doha. Ce se vede în spatele femeii qatareze de pe bancă

Playtech.ro Bomba MOMENTULUI despre Anamaria Prodan! Ce îi cerea lui Reghe să facă acum câţiva ani. Puţini bărbaţi ar accepta aşa ceva

Viva.ro O mai știi pe Daciana Sârbu, soția lui Victor Ponta? Cum arată acum la 45 de ani și cu ce se ocupă

Observatornews.ro Povestea unei angajate unice: Pamela Kiss, culturista de la Poliția de Frontieră Sighetu Marmației. Cum o descriu colegii

Știrileprotv.ro Ultima oră. Crimeea a fost luată cu asalt. Detalii

FANATIK.RO Detalii noi în cazul Flaviei, eleva moartă la sala de fitness. Ce purta fata în timpul exercițiilor

Orangesport.ro Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

HOROSCOP Horoscop 23 noiembrie 2022. Fecioarele se ocupă de casă, de familie, de locul în care se retrag ca să se regăsească și să se refacă