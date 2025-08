Mattia Carnessali și Cristina Scarlevschi au fost în centrul atenției, deoarece s-a spus că în Thailanda, la scurt timp după ce Insula Iubirii 2025 a ajuns la final, ispita masculină i-ar fi dat o palmă tinerei.

Mattia Carnessali, dezgustat de tot ce a citit pe internet

Libertatea a încercat să afle ce s-a întâmplat de fapt între cele două ispite de la Antena 1, astfel că am luat legătura cu Mattia Carnessali, care ne-a dezvăluit în exclusivitate că este dezgustat de ceea ce a citit pe internet și a precizat că nu a lovit niciodată în viața lui o femeie.

„Nu îmi place, în general, să povestesc despre relațiile pe care le am. Dar având în vedere întrebarea, pot spune că am o prietenie cu Cristina Scarlevschi. Nu este adevărat ce s-a scris! Nu am fost violent cu o femeie în viața mea, nu am dat vreo palmă! Sunt dezgustat de comentariile de la articolul cu ea, în care oamenii spun că o femeie ar putea merita așa ceva.

Nu am recurs niciodată la asemenea gesturi, ele sunt de condamnat și pedepsit! Cum să fie vina unei femei, vreodată? Dacă un bărbat își folosește forța fizică contra unei femei, atunci este vina lui! Chiar și dacă el are dreptate, demonstrează că nu are destulă stăpânire de sine atunci când alege să nu se folosească de creier, ci de mușchi”, a spus Mattia Carnessali în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat care este în general relația lui cu femeile, Mattia Carnessali a afirmat că le respectă pe toate reprezentantele sexului frumos: „Respect femeile, toate sunt diferite. Trăim într-o societate care îi spune femeii cum să se comporte, dar eu cred că fiecare ar trebui să facă ce simte, pentru că nimeni nu este în măsură să o judece. Unicul lucru care contează este părerea ei față de ea”!

Ispita masculină a avut doar o relație de lungă durată înainte de Insula Iubirii 2025

Ispita masculină de la Insula Iubirii 2025 ne-a vorbit și despre fostele lui relații, afirmând că doar alături de o femeie a reușit să trăiască mai mulți ani, iar în rest a avut doar relații pasagere, deoarece el este aproape tot timpul pe drumuri.

„Am avut o relație de lungă durată timp de aproximativ șase ani. Am rămas prieteni foarte buni! În prezent, eu o consider ca o soră, ea pe mine ca un frate. În rest, am avut doar relații de scurtă durată. Călătoresc foarte mult în scop de afaceri, așa că este greu să am o relație stabilă. Trăiesc în trei orașe diferite: București, Cluj și Barcelona. Unul dintre obiectivele pe care vreau să le ating în viitorul apropiat este de a mă stabili doar în unul dintre aceste orașe, pentru o viață liniștită și o posibilă relație serioasă”, a încheiat Mattia Carnessali dezvăluirile pe care le-a făcut în exclusivitate pentru Libertatea.

