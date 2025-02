Cei doi actori au anunțat în direct la TV că în perioada următoare vor avea mai multe spectacole de teatru în mai multe orașe din România, însă au oferit și detalii mai puțin știute despre relația lor lungă de aproximativ 29 de ani.

„Aș numi-o mai mult poveste de viață, decât poveste de dragoste”, a spus Aurelian Temișan imediat după ce a intrat în direct, afirmând și că, fiind actor, știe când să fie liniștit sau când să fie agitat: „Am învățat în timp și relaxarea asta. Am învățat când să ne tensionăm. Adrenalina asta…”.

Apoi, vedeta a vorbit despre momentul în care el și Monica Davidescu s-au căsătorit, afirmând că părinții lui, fiind socri mari, s-au supărat că nu au fost anunțați mai din timp de nuntă.

„Când ne-am căsătorit, emoții mari au avut părinții mei, pentru că nu știau ce am organizat”, a spus Aurelian Temișan. El a fost imediat completat de soția lui.

„Și noi am făcut o ședință foto după nuntă, cu o prietenă, fără să vrem. Ne-am dat seama în ziua nunții că noi n-am făcut nicio ședință foto și că aveam doar o fotografie în rochia mea în două culori. Am văzut-o pe Alina Pușcaș la «Te cunosc de undeva», avea o rochie neagră cu alb, și mi-am amintit de rochia mea: era o treime galbenă și două treimi albă.

Ne-am hotărât în luna martie să facem nunta în iunie. În trei luni am organizat nunta și, prinși cu toate organizările, noi a trebuit să facem și cununia civilă. Și am vorbit atunci cu primarul de la Sectorul 1 și noi am mers în blugi. Nașii au venit îmbrăcați frumos și când ne-au văzut… Nu aveam bomboane, nu aveam șampanie. Primarul a deschis dulapul de la el, a deschis o șampanie și o cutie de bomboane”, a spus Monica Davidescu în direct la Antena 1, în cadrul Observatorului.

Întrebați care a fost cea mai mare ceartă a lor, cei doi actori și-au amintit un moment amuzant. „Cea mai mare ceartă a fost acum un an sau doi. Ea era plecată din țară, iar când s-a întors i-am adus un pește, un somn, pe care l-am gătit”, a spus Aurelian Temișan.

„Se simțea mirosul până pe stradă. I-am zis să nu-mi mai aducă niciodată pești”, a răspuns amuzată Monica Davidescu.

Actrița în vârstă de 52 de ani a fost întrebată și ce a învățat în toți anii de relație. „Eu am învățat cum să-l cred, când mă minte”, a fost anunțul făcut de Monica Davidescu în fața telespectatorilor.

