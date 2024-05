Nicoleta Nucă s-a despărțit de iubitul ei! Cei doi au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate, după o relație frumoasă de iubire.

„Cu părere de rău vă anunțăm că eu și Alex am ales de comun acord să o luăm pe drumuri diferite într-un mod matur, asumat și amiabil. Aceasta nu este o decizie impulsivă luată la nervi și supărare, ci una agreată împreună după mult timp, discuții și încercări, însă într-un final ne-am dat seama că noi doar ne-am îndepărtat. A fost o relație frumoasă și pasională, în centrul căreia a fost extrem de multă dragoste și respect și prin care am evoluat ambii și am învățat unul de la celălalt o mulțime de lucruri frumoase”, a scris Raluca pe InstaStory.

„Motivele acestei despărțiri nu le vom expune niciunul în mediul online sau în presă, pentru că ținem la intimitatea noastră și la respectul reciproc pe care ni-l purtăm, însă vreau să știți că am rămas prieteni și că ne vom susține reciproc în continuare. Pe plan profesional vom mai lucra împreună, cel puțin temporar”, a transmis vedeta.

Ce spunea Nicoleta Nucă despre nunta cu iubitul ei

Chiar dacă nu stabilise o dată pentru a face nunta, Nicoleta vorbea des despre acest eveniment, precizând chiar cam câti invitați vor avea ea și Alex la nuntă.

”Nu ne-am planificat nimic nici pentru anul acesta, nu am stabilit dacă e anul acesta sau nu, o să vedem, când se întâmplă, se întâmplă. Noi oricum o să facem ceva extrem de restrâns, astfel încât să nu fie mai mult de 15 persoane, deci cel mai probabil vor fi doar acele persoane și cam atât. Da, tot în Italia va fi”,a spus Nicoleta Nucă pentru Spynews.ro, în primăvara acestui an.

”Aș fi absurdă să spun că nu ne certăm, se întâmplă în absolut toate cuplurile. Ne certăm de la mărunțișuri, de la banalități, că am dat de exemplu mai multă mâncare pisicilor, dar nu e neapărat ceartă. E mai mult așa o discuție aprinsă, în care amândoi ne rățoim puțin, după care ne calmăm, că e absolut penibil motivul”, a mai zis cântăreața atunci.

