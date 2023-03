Cântărețul și coprezentatorul de la „America Express” și-au aruncat cuvinte grele în urmă cu aproximativ trei ani de zile. CRBL și-a acuzat prietenul de trădare, după ce a acceptat un proiect TV, fără să îl implice și pe el, așa cum discutase inițial.

Oase: „Niciodată nu mi-am spălat rufele în public și niciodată nu o să fac asta”

Multă vreme Oase a evitat să vorbească despre acest subiect. Întrebat acum în ce relație e cu CRBL, fostul lui bun prieten, el a explicat: „Prefer de fel să nu răspund la întrebări legate despre acest subiect, care s-a consumat deja de 3 ani. Prefer să mă abțin, adică ce s-a văzut, eu, unul, să spun mereu același lucru.

Niciodată nu mi-am spălat rufele în public și niciodată nu o să fac asta. Dacă am ceva de vorbit cu cineva și de rezolvat, ar fi frumos să rămână între noi. Atât pot să spun”, a zis el pentru Impact.

Timp de 15 ani de zile CRBL și Oase au fost buni prieteni, însă, până acum, niciunul nu a făcut vreun pas spre împăcare. „Nu cred că mai este vreun pas de întoarcere, eu nu trebuie să îmi cer scuze, probabil nici el nu o să facă asta niciodată, dar nu este vorba despre asta.

Eu cred că s-a dus într-o direcție și așa a rămas, exact cum se vede. Eu dorm foarte liniștit noaptea, atât pot să spun despre subiect!”, a mai adăugat Oase.

Recomandări Avem documente din interiorul Eurohold Bulgaria: cu 555 de milioane de lei încasați de la români, Euroins a transferat active în propriul grup de la Sofia, înainte de insolvență! Totalul mutat în două zile, sub ochii statului româ

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

De ce au rupt prietenia CRBL și Oase

După ce au câștigat „Asia Express”, CRBL și Oase au primit diferite oferte în televiziune. Ei își promiseseră că peste tot vor merge ca o echipă. Ulterior, CRBL l-a acuzat de trădare pe Oase pentru că ar fi semnat un contract fără știrea lui.

„Noi știam cumva că va urma să fim coprezentatori la Asia Express sezonul 3, se vehicula deja la interiorul echipei acest subiect și, bineînțeles că și oamenii ne-au spus că și-ar dori să ne vadă prezenți în Asia Express 3. (…)

Trece timpul, vine vara, vin iulie, august, la un moment dat primesc un telefon de la Kanal D. “Salutare, CRBL, vrem să vii să faci parte dintr-un juriu, la un show de dans, un concurs de dans televizat (n.r. – Îmi place dansul)”. Ok, stai să întreb la Antena 1, să întreb echipa Asia Express, să văd ce vor să facă cu mine.

Îi sun, îi întreb, ei spun că nu știu, să vedem. Bine, între timp îi spuneam și lui Oase tot ce se întâmpla. Mai trece ceva timp, Kanal D sună din nou, băi CRBL, te-ai mai gândit, iar sun la Asia Express, aștia iar spun “stai să vedem”, până într-o zi în care a sunat telefonul, iar Kanal D mi-a dat un ultimatum.

Recomandări „Situația e disperată”. Criza de medici de la un mare spital din țară: s-a făcut concurs pentru posturile lipsă, dar candidații nu s-au mai prezentat

De data asta, fac același lucru, îi sun pe cei de la Asia Express. Oameni buni, oferta este în acest moment pe masă. Trebuie să aleg. Nu am ales încă Kanal D, aveți prioritate, spuneți-mi ce vreți să faceți cu mine și cu Oase.

„Oase a trădat prietenia noastră de 15 ani, începând să vorbească cu Asia Express despre contract”

Din momentul ăla, Oase a trădat prietenia noastră de 15 ani, începând să vorbească cu Asia Express despre contract, despre a pleca singur acolo și au început discuțiile.

Oase venea și îmi spunea: Băi, mie mi-au dat mai mult, mi-au dat și mai mult, el mințind, bineînțeles, că știu și eu care sunt cifrele, dar el așa credea, că dacă îmi dă sume mari, eu zic: da, băi, du-te! I-am spus: nu poți să te duci la Asia Express fără mine, pentru că strici această echipă. (…)

Ce credeți, plec cu Alessia (fiica lui) la Londra, era ziua ei, i-am zis că mergem la concertul Arianei Grande. Sună telefonul, Kanal D mă anunță că a găsit un loc mic pentru Oase, îl sun, iar el îmi spune: “Băi, am semnat cu Asia Express.

Eu am înnebunit în secunda 1, pentru că mi-a promis, pentru că mi-a jurat, pentru că am bătut palma că el nu se duce fără mine la Asia Express. În momentul ăla a apărut trădarea, iar eu din momentul ăla nu am mai vorbit cu el deloc”, a povestit CRBL acum câțiva ani.

GSP.RO După un divorț dureros, a părăsit România împreună cu cei doi copii. Au trecut 7 ani de atunci, s-a recăsătorit și acum se bucură de o viaţă de lux

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro China trădează Rusia?! Ce a făcut președintele Xi Jinping la Moscova, nici Putin nu a știut

Viva.ro Îți amintești de Marinela Nițu, iubita lui Miron Cozma? Cum arăta Marinela Nițu la 53 de ani, după ce s-a retras din showbiz

Observatornews.ro La marginea unui oraş mare din România, oamenii şi-au construit vile pe bandă rulantă. Primarul, uluit când a mers prima dată să le vadă

Știrileprotv.ro O româncă, dansatoare într-un club de noapte, a devenit eroină în Italia, după ce și-a salvat angajatorul de la un atac cu cuțitul. Cum a procedat femeia

FANATIK.RO Ce a pățit un turist în Suceava. Bărbatul a vrut să-și comande un burger: ”Halucinant, sincer”

Orangesport.ro FOTO | Ce făcea acest tânăr într-o parcare. Trecătorii au fost şocaţi când au văzut ce face şi cine este

Unica.ro Adevărul din spatele divorțului dintre Deea și Dinu Maxer. Apropiații cuplului dau detalii din spatele ușilor închise

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2023. Peștii sunt foarte activi și dornici de emancipare, poate chiar caută să aducă un pic de lux în existența lor

PUBLICITATE Cel mai important eveniment multidisciplinar din România