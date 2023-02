Recent, Patrizia Paglieri a anunțat că s-a despărțit de iubit. Într-un interviu pentru Click!, a mărturisit că a rămas singură chiar înainte de Crăciun și nu a mai păstrat legătura cu fostul partener. „Nu mai am iubit! Ne-am despărțit cu două zile înainte de Crăciun. Nu am mai vorbit de atunci”.

Fostul jurat de la „MasterChef” abia ce s-a întors din vacanța în America pe care a avut-o cu fiul ei. Francesco și-a dorit mult să viziteze New York, astfel că mama lui s-a ocupat în detaliu de această vacanță.

„Am fost, în primul rând, să îl duc pe fiul meu, Francesco, în America. El era obsedat să vadă America. Așa că l-am dus la New York. Am stat doar cinci zile. Chiar și așa, n-am putut să facem tot ce ne doream. Am luat bilete în perioada de Crăciun, pentru că am găsit atunci la un preț foarte bun”, a declarat Patrizia Paglieri.

Călătoria a fost una extrem de frumoasă și au bifat mai multe obiective turistice. „În prima zi, am fost la Empire State Building. A fost foarte frumos. Apoi am mers să vizităm sediul ONU. Era în program să mergem și în celebrul Central Park, dar erau -16 grade Celsius la New York, așa că am renunțat. Am prins două zile cu un ger cumplit. Abia puteai să respiri. Și cu eșarfă la gură, tot ne-a fost foarte greu. Noroc că, în fiecare vacanță, eu iau medicamente cu mine, mai ales pentru Francesco, pentru că nu știi niciodată cum este cu farmaciile în alte țări… Și am vrut să fiu pregătită în caz că răcește. Dar până la urmă eu m-am îmbolnăvit, nu el. Am răcit. Am mai fost și la Muzeul Înghețatei – Museum of Ice Cream -, unde a fost foarte simpatic. Și la Muzeul Cățeilor – Museum of the Dog, pentru că iubesc enorm animalele. Am fost și în Cartierul Chinezesc – Chinatown, și în Mica Italie – Little Italy -, precum și la Hard Rock Cafe. A zburat foarte repede timpul…”.

Patrizia Paglieri i-a cumpărat o cafenea familiei sale

Momentan, Patrizia nu știe dacă va mai reveni pe micul ecran și speră ca va bate palma pentru un nou proiect la Antena 1. Ea i-a cumpărat fiului său o cafenea în Buftea, fiind zona în care locuiesc. De asemenea, Chef Patrizia Paglieri își dorește să își deschidă un restaurant, însă caută o persoană cu care să bună bazele afacerii.

„Aștept un răspuns, care va veni cât de curând. E un proiect nou, la Antena 1. Oricum, eu sunt bine și vreau să fac multe lucruri. I-am cumpărat o cafenea lui Francesco, la Buftea. El merge pe jos până acolo, pentru că stă aproape. Locuim în localitatea Mogoșoaia. Și mai caut un asociat, pentru că o să mai deschidem un restaurant mic în București. Pentru asta sunt și în căutarea unui sponsor. Alte fete își caută sponsori care să le ia Chanel, eu caut sponsori pentru gătit! (râde)”.

