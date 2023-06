Petrecerea de lux dată de Anastasia Soare pentru mama ei, la Constanța. Cum au apărut Loredana Groza, Antonia și Elena Gheorghe

Mama Anastasiei Soare și-a celebrat ziua de naștere, așa că fiica ei a decis să o sărbătorească în stil mare, cu mulți prieteni alături. La Constanța, la un restaurant de lux, „Regina Sprâncenelor” și-a invitat familia, prietenii, apropiații și mai multe vedete pentru a-i ura „La mulți ani!” doamnei Victoria, care a împlinit o onorabilă vârstă.

Toți s-au bucurat de întâlnire, de momente speciale împreună, de preparate alese, de un tort cu patru etaje, dar și de un decor deosebit. Într-o postare pe Instagram, Anastasia Soare a transmis câteva cuvinte despre mama ei.

„La o vârstă fragedă, am văzut lumea prin prisma unei mame încrezătoare și muncitoare, care m-a făcut să cred că există oportunități nesfârșite. Sunt recunoscătoare pentru femeile puternice care m-au crescut și iată cele trei generații din familia mea. Pentru mama mea Victoria, ei i-am sărbătorit ziua de naștere ?❤️ La mulți ani mamă – Te iubim mult – La mulți ani!”, a scris vedeta, care a distribuit și mai multe poze cu invitații de la petrecerea din Constanța.

Antonia, care a îmbrăcat o ținută neagră, Loredana Groza, care a purtat colanți foarte mulați, Amalia Năstase, dar și Elena Gheorghe, care a întreținut atmosfera, au fost invitate la petrecere.

Una dintre aparițiile elegante de la evenimentul Anastasiei Soare din Constanța a avut-o chiar Norvina, fiica ei. A purtat o rochie bleumarin, lungă, și bijuterii prețioase.

Viața Anastasiei Soare în America

Plecată în America în 1989, la doar 32 de ani, Anastasia Soare și-a creat acolo o afacere de succes, la ora actuală are o avere care a fost estimată de Forbes la 1,2 miliarde de dolari.

Într-un interviu pentru „Teo Show”, ea a făcut declarații despre viața pe care o are acum. „Mă trezesc la șapte și jumătate în fiecare zi și bineînțeles că îmi controlez e-mail-urile și Instagramul, apoi fac gimnastică, beau două cafele, fără zahăr, și nu mănânc până la patru sau cinci.

Am un shake cu vitamine și proteine, mai mănânc câteodată fructe, dar dacă nu mănânc nu e nicio problemă”, a spus ea la Kanal D. Nu s-a ferit și a dezvăluit și secretul succesului ei. „Am vrut să fiu cea mai bună în ceea ce am făcut. Și am lucrat intens, am stat focusată, am fost foarte determinată de ajunge cea mai bună în ceea ce fac”, a spus Anastasia, care are din 1996 propriul brand.

Norvina, pe numele ei Claudia Soare, îi calcă pe urme celebrei sale mame. „Este o mare mândrie pentru mine ceea ce am realizat, dar este o mândrie mult mai mare să o văd pe fiica mea să facă ceea ce îi place și să fie atât de dedicată. Motivul pentru care a început să lucreze cu mine… pentru că nu aveam niciodată timp să stau cu ea”, a spus Anastasia despre fiica ei.

